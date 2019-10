Vollgas an die Wand

Der Slogan ist nicht einmal neu: Seit Juli verspricht Boris Johnson, er werde den „Brexit am 31. Oktober, komme was wolle“ durchziehen. Gestern tat er es beim Tory-Parteitag in Manchester einmal mehr.

Sein Mantra verknüpfte der Regierungschef jedoch — auch das nicht neu — mit keinem nachvollziehbaren Konzept zur Umsetzung. Sein vage skizzierter Plan, an der Grenze zwischen Irland und Nordirland nur Kontrollen einzuführen, die eigentlich keine sein sollen, wird wohl niemanden außer seine grölenden Anhänger überzeugen können.

Johnson hat auch keine Antwort auf die Frage, was denn sein wird, wenn erwartungsgemäß keine Einung mit der EU kommen will. Denn so einfach, komme was wolle, aus der EU raustreten kann Johnson sein Land gar nicht. Noch gibt es ein Parlament, dass zwar auch nicht weiß, was es will, aber zumindest, was es nicht will: einen No-Deal-Brexit. Den hat das Unterhaus ausdrücklich verboten.

Noch kann Johnson so tun, als könnte er die Realität einfach ignorieren. Und nicht wenige verblendete Brexiteers sind durchaus bereit, ihm blindlings in sein Paralleluniversum zu folgen. Aber diese Phase ist in wenigen Tagen endgültig vorbei.

Johnson ist fest entschlossen zur Vollgasfahrt gegen die Wand. Die Frage ist, ob noch jemand rechtzeitig die Bremse treten kann.