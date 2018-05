Vollzogen: Mahrer neuer WKO-Präsident

Epochaler Wechsel: Am Freitag ging die 18-jährige Amtszeit von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl zu Ende, ihm folgte der ehemalige Wirtschaftsminister Harald Mahrer nach. „Ein Kapitel geht zu Ende“, erklärte Leitl in seinen letzten offiziellen Worten als WKÖ-Präsident im Beisein von unter anderem Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Neues Kapitel folgt

„Das Buch des Lebens schreibt nach Kapiteln. Wenn ein Kapitel zu Ende ist, wird das Buch aber nicht zugeschlagen, ein neues Kapitel beginnt. Wenn immer man ein neues Kapitel aufschlägt, man neue Erfahrungen macht, Aktivitätsfelder wechselt, dann ist auf einer Seite Wehmut des Abschieds – auf der anderen aber Neugier auf neue Herausforderungen gegeben“, so der scheidende Präsident, der weiterhin Präsident der europäischen Wirtschaftskammern Eurochambres bleibt. Seinem Nachfolger Mahrer, der den passenden Teamspirit für die Aufgabe mitbringe, wünschte Leitl viel Glück. „Du hast hier ein Haus, dass in den entscheidenden Momenten bei Aus- und Weiterbildung Hervorragendes leistet. Du hast ein Netzwerk in die ganze Welt.“

Mahrer definiert Ziele

Mahrer selbst will als „Innovator“ an seine neue Aufgabe herangehen. Als dringendes Problem machte er die Arbeitszeitflexibilisierung aus. Er halte es für eine urbane Legende, dass die Arbeitnehmer keine Flexibilisierung wollten, stellte er klar.

Den Arbeitnehmervertretern von Arbeiterkammer und ÖGB warf er in diesem Zusammenhang eine Gräuelpropaganda vor. Die Digitalisierung miteinbezogen, sagte Mahrer: „Die Debatte über eine neue Arbeitswelt ist keine österreichische. Die Arbeitswelt verändert sich und die Veränderungen sind gekommen, um zu bleiben.“ Mit seinen Sozialpartnern wolle er durchbesprechen, was man machen könne: „Wir reden von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen. Alle Zusatzarbeit soll bezahlt werden. Es geht um die Ausnahme und nicht den Regelfall.“ Auch fordert er einen neuen Stil im Umgang der Regierung, der Wirtschaft und der Sozialpartner miteinander. „Das alte ideologische Match hat ausgedient“, will er festgefahrene Strukturen hinter sich lassen.

Triale Ausbildung

Ein großes Anliegen ist dem neuen WKO-Präsidenten überdies die sogenannte triale Ausbildung. In dieser Hinsicht fordert Mahrer einen nationalen Schulterschluss. Im Zuge der trialen Ausbildung sollen digitale Agenden in den praktischen und in den theoretischen Ausbildungsteil der Lehre stark einfließen. So sollen Mitarbeiter und Betriebe für die zukünftige Arbeitswelt gerüstet sein.

Bedeutung der Mitglieder

Die 517.000 WKÖ-Mitgliedsbetriebe mit 2,6 Millionen Beschäftigten bezeichnete Mahrer „trotz nicht immer so leichter Rahmenbedingungen“ als Rückgrat Österreichs. „Wir wollen Wirtschaft neu denken“, sagte Mahrer. Wirtschaft sei über alle Branchen hinweg unteilbar. „Der gemeinsame Erfolg unserer Wirtschaft hängt an der Vernetztheit.“ Dazu kämen die Mitarbeiter: „Wir sitzen alle im selben Boot. Wirtschaft sind wir alle. Wer immer die Unternehmen schlägt, trifft auch die Mitarbeiter und auch das ganze Land.“ Er werde sich gegen jene stellen, die die Unternehmen schlagen würden.