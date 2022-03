Volvo S60 T8 AWD Polestar – „Thors Hammer“

Die Nordlichter aus Schweden bestücken ihren Hybrid-Volvo S60 T8 mit adaptiven Voll-LED-Scheinwerfern und nennen diese Beleuchtung „Thors Hammer“ – ein Zeichen der Stärke aus der Wikingerzeit bzw. der germanischen Mythologie. Dabei passt dieser Name noch besser zur verbauten Polestar-Antriebseinheit – etwas mehr als 400 PS Systemleistung katapultieren den 2-Tonnen-Allradler in nur 4,4 Sekunden von Null auf 100 km/h.

Der Plug-In-Hybrid im Volvo S60 leistet kraftvolle Arbeit – mit dem 318 PS starken Turbo-Vierzylinder sowie einem 64-kW-Elektromotor werden alle vier Räder angetrieben.

Dabei stehen fünf unterschiedliche Fahrmodi zur Verfügung: Permanenter Allradantrieb, Pure bzw. Eco, Hybrid (Tägliche Nutzung), Individual (Persönliche Fahrgewohnheiten) und Polestar Engineered (Hochleistung). Je nach Einstellung kann man den Verbrauch natürlich entsprechend beeinflussen.

Typenschein Volvo S60 T8 AWD Polestar Preis: ab € 53.800,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 75.468,-, einen Volvo S60 gibt es ab € 43.000,-

NoVA/Steuer: 0 % / € 1512,– jährlich

Garantie: 2 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 8 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten:

Motor: Reihen-Vierzylinder, Turbo, Common-Rail-Direkteinspritzung, 1969 cm³, 233 kW/318 PS bei 6100 U/min, max. Drehmoment 430 Nm bei 4200 U/min; zusätzlich Elekt-romotor mit 64 kW (87 PS) und Li-Ionen-Batterie

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Antrieb: Allrad

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,4 s

WLAN-Verbrauch: 2,1 Liter (kombiniert)

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,4 Liter (komb.)

CO2-Ausstoß: 48 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4761/1850/1431 mm

Radstand: 2872 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2016/2470 kg

Kofferraum: 470 Liter

Tank: 70 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 235/40 R19 auf 19“-Alufelgen Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESC/CTC/ACC/LKA/RSI/IDIS/HUD/BLIS

Airbags: 9

Die brachiale Beschleunigung von 4,4 Sekunden auf 100 km/h drückt Fahrer und Passagiere fest in die passgenauen Sitze. Einziger Wermutstropfen: Bei 180 km/h wird der Volvo S60 abgeriegelt. Was auf heimischen Straßen wegen der offiziellen Geschwindigkeitslimits nicht hinderlich ist, kann auf deutschen Autobahnen ein Ärgernis sein.

Während das 8-Gang-Automatikgetriebe – man kann bei Bedarf auch manuell die Gänge wechseln – im ökonomischen Eco-Betrieb schon bei 2500 Umdrehungen hochschaltet, werden die Gänge in den sportlicheren Fahrstufen mehr ausgereizt, was sich an den höheren Drehzahlen und auch am Durst erkennen lässt.

Der durchschnittliche Benzinver-brauch pendelte sich bei etwas mehr als acht Liter auf 100 Kilometer ein. Man kann den S60 aber auch rein elektrisch knapp 60 Kilometer weit fortbewegen, das senkt den Verbrauch im innerstädtischen Betrieb drastisch.

Das Fahrwerk des robusten Schweden ist jedenfalls allen Ansprüchen gewachsen und die präzise und leichtgängige Lenkung – lässt sich elektronisch in drei Stufen anpassen – hält den Power-Volvo mit Hilfe des (abschaltbaren) Spurhalteassistenten stets auf Kurs.

Zusätzliche Fahrhilfen wie Kollisionswarner mit Notbremsassistent, Toter-Winkel-Warner, Verkehrszeichenerkennung und einiges mehr erhöhen die Sicherheit. Auch der adaptive Tempomat erleichtert das Fahren. Dazu kommt eine Einparkhilfe vorne und hinten, wobei die Parkkamera mit 360°-Rundumsicht das Umfeld des Autos aus der Vogelperspektive zeigt und so besonders praktisch ist.

In Sachen Komfort lassen die elektrisch verstellbaren Ledersitze samt Memoryfunktion auch für den Beifahrer keine Wünsche offen und selbst für die Fondpassagiere ist mehr als genug Platz, diese können zudem die Klimaanlage nach ihren persönlichen Temperaturbedürfnissen gesondert einstellen.

Mittels Car-Play lässt sich das Mobiltelefon mit dem Auto verknüpfen und macht den Schweden zu Telefonzentrale und Musikbox. Am übersichtlichen Touchscreen-Display – auch zuständig für Radio, Navigation und Klima – lässt sich das Ganze entsprechend regeln.

Das Head-up-Display spiegelt alle relevanten Fahrinformationen – wie aktuell gefahrene Geschwindigkeit, Tempomat-Einstellungen sowie Verkehrszeichen – in Augenhöhe direkt auf die Windschutzscheibe.

Fazit

Der Hybrid-Volvo S60 überzeugt mit Ausstattung und Komfort. Auch der Fahrspaß kommt in „Thors Hammer“ nicht zu kurz. Übrigens wurde Volvo bei der Namensgebung von der Signatur der Voll-LED-Scheinwerfer inspiriert.

Diese leuchten alle Straßen tag-hell aus und der automatische Fernlichtassistent, dessen Empfindlichkeit einstellbar ist, blendet vorherfahrende Fahrzeuge und den Gegenverkehr einfach vom Lichtkegel aus.