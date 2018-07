Vom „Bergdoktor“ bis zu Edith Piafs Chansons

Vielfältige Musik, aber auch Literatur dürfen die Besucher des diesjährigen Attergauer Kultursommers erleben. Für 20. Juli bis 14. August hat das Festivalteam rund um Intendantin Mechthild Bartolomey zwölf Veranstaltungen im Attergau organisiert. Auf dem Programm stehen Orchesterkonzerte, Kammermusik, ein Liederabend, die Kinderopernwerkstatt und eine Lesung. Ziel des 1981 gegründeten Kulturkreises Attergau sei es laut eigener Aussage, „höchste künstlerische Qualität in ungezwungener Atmosphäre in der landschaftlichen Schönheit des Attergaus anzubieten“. Zu den Veranstaltungsorten zählen St. Georgen im Attergau, Seewalchen, Frankenmarkt und Vöcklamarkt.

Eröffnet wird das Festival am Freitag mit einem Konzert in der Pfarrkirche St. Georgen. Ab 20 Uhr wird Händels Oratorium „Alexanderfest“ aus dem Jahr 1736 gespielt. Am Beispiel Alexander der Große demonstriert der Komponist die Macht der Musik.

„Der Kleine Prinz“ wird als Kinderoper aufgeführt

Einen Tag später, am 21. Juli, folgt mit Arthur Schnitzlers „Die kleine Komödie“ eine literarische Erzählung. Auf dem Aichergut Seewalchen werden die aus der Fernsehserie „Der Bergdoktor“ bekannten Hans Sigl und Nicole Beutler lesen. Der dargebotene Briefwechsel von Alfred und Josefine ist von einer spürbaren Langeweile gekennzeichnet. Entgegenwirken soll der Traum einer Wiederholung ihrer großen Liebe aus Jugendtagen.

Beim Attergauer Kultursommer ist auch für jüngeres Publikum gesorgt. Am 4. August um 11 Uhr wird „Der Kleine Prinz“ der Attergauer Kinderopernwerkstatt 2018 bei freiem Eintritt in der Landesmusikschule in St. Georgen aufgeführt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das Kindern ab acht Jahren eine Woche lang das Erlenen einer Kinderoper ermöglicht.

Für 14. August ist bereits eine Programmänderung angekündigt. Anstelle vonMichael Heltau wird Maria Bill zu Gast sein und in der Attergauhalle St. Georgen Chansons von Edith Piaf und Jaques Brel singen. Unterstützung erhält sie von Krzyszof Dobrek am Akkordeon und Michael Hornek am Klavier.

Das gesamte Festivalprogramm finden Sie unter www.attergauer-kultursommer.at. Karten sind online oder telefonisch beim Büro Attergau Kultur unter 07667/8672 (Mo. bis Fr., 9-12 Uhr) sowie beim Tourismusbüro St. Georgen unter 07667/6386 zu erwerben.