Vom Bühnenstar zum TV-Liebling

Gleich zwei neue Filme mit Hörbiger in der Hauptrolle haben dieser Tage Premiere. So stand sie für den Thriller „Die Muse des Mörders“ (heute, 20.15 Uhr, ORF 2), den ihr Sohn Sascha Bigler inszeniert hat, als Autorin vor der Kamera, deren Bücher einem Serienkiller als Vorlage für seine Verbrechen dienen. Am 12. Oktober (20.15 Uhr, ORF) folgt die Komödie „Einmal Sohn, immer Sohn“, in der Hörbiger eine durchsetzungsstarke Magazinchefin und Ikone der Frauenbewegung gibt.

Trotz anhaltenden Erfolgs vergisst Hörbiger, die Anfang dieses Jahres mit der Goldenen Kamera für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, nicht ihre Anfänge in den späten 1950ern, die nicht gerade einfach waren. In ihrer Autobiografie „Ich bin der Weiße Clown“ rekapitulierte die 1938 in Wien Geborene ihre Kindheit und Jugend, die auch von der Flucht nach Tirol gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt. Auf Wunsch der Eltern machte sie zunächst eine Zuckerbäckerlehre, doch 1955 entschied sie sich für die Schauspielkarriere. Auf Drängen ihrer Mutter besuchte sie das Reinhardt-Seminar, das sie allerdings für die Dreharbeiten zum Film „Kronprinz Rudolfs letzte Liebe“, in dem sie Mary Vetsera spielte, abbrach.

Der große Durchbruch stellte sich allerdings erst in den 1980er-Jahren mit der erfolgreichen TV-Serie „Das Erbe der Guldenburgs“ ein. Der überragende Erfolg mit der Serie „Julia“ öffnete Hörbiger zahlreiche weitere Türen, wie sie anlässlich des Serienendes einmal beschrieb: „Ich bin in der glücklichen Lage, viele Angebote zu erhalten.“ Und diese nützte sie in den vergangenen Jahren: So war sie etwa mit Nikolas Leytners Justizdrama „Die Geschworene“ oder Paul Harathers Thriller „Die Gottesanbeterin“ erfolgreich. Auch die Literaturverfilmung „Besuch der alten Dame“ brachte ihr viele Lorbeeren ein.

Von Nestroy bis „Schtonk“

Ihr Bühnendebüt als Recha in Lessings „Nathan der Weise“ am Burgtheater 1959 verlief zunächst allerdings wenig glanzvoll. Sie erhielt vernichtende Kritiken und wechselte zwei Jahre später an die Städtischen Bühnen in Heidelberg. Über Salzburg, wo sie 1961 als Lottchen in Raimunds „Der Bauer als Millionär“ erstmals neben ihrer Mutter auf der Bühne stand, kehrte sie wieder ans Burgtheater zurück und spielte dort noch einmal die Recha, diesmal mit großem Erfolg.

1966 verließ Hörbiger erneut ihre Heimatstadt, um dem unentwegten Vergleich mit den Eltern und Geschwistern — auch die Schwestern Maresa Hörbiger und Elisabeth Orth schlugen die Bühnen- und Filmkarriere ein — zu entgehen. Ab 1967 gehörte die Schauspielerin dem Ensemble des Schauspielhauses Zürich an. Hörbigers Rollenrepertoire umfasste neben Klassikern wie Lessing und Schiller auch moderne Bühnenautoren sowie die großen Repräsentanten der Wiener Theatertradition von Nestroy bis Schnitzler und Hofmannsthal.

Mit der Hauptrolle in der Serie „Das Erbe der Guldenburgs“ hatte die Hörbiger den Sprung in die Fernsehunterhaltung gewagt. Seither wirkte sie in vielen deutschsprachigen Spielfilmen mit. Glänzende Kritiken erhielt sie für ihre Darstellung der Freya von Hepp in Helmut Dietls preisgekrönter Satire „Schtonk“ über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Weitere Filmerfolge waren „Tafelspitz“, „Lamorte“ und „Hunger“.

Hörbinger war in erster Ehe mit dem Regisseur Wolfgang Glück verheiratet. Ihr zweiter Mann und Vater ihres Sohnes Sascha, der Schweizer Journalist Rolf R. Bigler, starb 1978. Einen neuen Lebensgefährten fand die Schauspielerin im Wiener Regisseur und Autor Gerhard Tötschinger, der 2016 verstarb.

Christiane Hörbiger erhielt viele Preise, u. a. den Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk, den Adolf-Grimme-Preis, den Ernst-Lubitsch-Preis sowie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Schauspielerin Serie“ für ihre Rolle der „Julia“. 2004 wurde sie Kammerschauspielerin.

„Möchte bald ganz aufhören“

Nach 63 Berufsjahren als Schauspielerin hat Christiane Hörbiger nun das Bedürfnis, leiser zu treten. „Ich möchte sehr bald ganz aufhören“, meinte sie kürzlich im Gespräch mit Journalisten. „Das wird ganz wunderbar sein. Ich werde leben. Ich möchte einfach nur ich selber sein.“ Ihre letzten beiden Filme hätten ihr aber noch viel Spaß gemacht. Ihr Sohn Sascha Bigler, Regisseur von „Die Muse des Mörders“, habe sie nicht zur Mitwirkung überreden müssen. „Es war ein sehr gutes Buch mit einer sehr guten Rolle“, so Hörbiger. „Wenn mein Sohn Regie führt, macht es mir enormen Spaß und eine enorme Freude.“ „Einmal Sohn, immer Sohn“, ihr zweiter neuer Film, sei eine lustige Geschichte mit einer komischen Rolle, so Hörbiger: „Eine boshafte Schwiegermutter ist immer eine gute Rolle.“ Für die nächste Zeit hat sie keine Drehpläne mehr. Einzig ein Kurzauftritt in einem weiteren Film ihres Sohnes steht fest. Bereits abgedreht ist auch „Tatort Staatsarchiv“, für den sie mit Otto Schenk, Cornelius Obonya und Mavie Hörbiger vor der Kamera stand. Einen Sendetermin dafür gibt es noch nicht.

Künftig wolle sie sich mehr Zeit für sich nehmen. So plant sie, künftig zwei Monate in St. Gilgen am Wolfgangsee zu verbringen. Gefragt, worauf sie in ihrer Karriere besonders stolz sei, sagt sie bestimmt: „Als ich damals in Zürich die Elisabeth in ,Maria Stuart‘ gespielt habe. Da war ich stolz.“ Dennoch bereue sie es nicht, vom Theater zum Film gewechselt zu haben. Das Filmen sei „die leichtere Arbeit“, sagt sie auch in Hinblick auf die „Todesangst vor Hängern auf der Bühne, die vor der Kamera wegfällt“. Hörbiger freut sich auf die Feierlichkeiten zu ihrem 80er, auf Torte werde sie jedoch verzichten. „Ich möchte mein Gewicht halten. Da wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Ich bin so froh, dass ich solche Jeans tragen kann.“ Wie sie sich fit hält? „Durch die Hunde. Gottseidank muss ich wegen ihnen jeden Tag früh raus. Außerdem mache ich täglich 30 Kniebeugen. Meine Waage ist meine Chefin.“