Vom Enfant terrible zum Nobelpreisträger

Seit langem war er regelmäßig auf den Buchmacherlisten zu finden, in denen die Wettquoten der Nobelpreis-Kandidaten veröffentlicht werden. Gestern wurde dem 76-jährigen, seit langem in Paris lebenden gebürtigen Kärntner Peter Handke der Literaturnobelpreis 2019 zugesprochen.

Der Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 geht an die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Die doppelte Auszeichnung wurde notwendig, weil sich die Akademie, wie berichtet, nach Skandalen und Austritten im Vorjahr gegen eine Preisvergabe entschieden hat. Überreicht werden die mit neun Millionen schwedischen Kronen (ca. 831.000 Euro) dotierten Preise am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, Handke hat sein Kommen zugesagt.

„Einflussreiches Werk“

Handke erhält den Preis „für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht“, so die Begründung der Akademie. Handke habe sich „als einer der einflussreichsten Autoren Europas nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert“.

Peter Handke wurde am 6. Dezember 1942 im kleinen Kärntner Ort Griffen geboren. Nach der Matura studierte er ab 1961 in Graz Rechtswissenschaften. In dieser Zeit fand er Anschluss an die Schriftsteller des „Forum Stadtpark“. 1966 erschien sein Debütroman „Die Hornissen“ im Suhrkamp Verlag. Handke brach sein Jus-Studium ab und lebte fortan als freier Schriftsteller. Sein Stern im Literaturbetrieb ging kometengleich auf, als der nahezu unbekannte Jungautor 1966 der Gruppe 47 bei einer Tagung in Princeton in einer erregten Schmährede „Beschreibungsimpotenz“ vorwarf. Seinen plötzlichen Ruhm festigte die Uraufführung der „Publikumsbeschimpfung“ wenige Monate später durch Claus Peymann in Frankfurt.

Handke war jemand — ein „Popstar“, ein Enfant terrible. Seine experimentellen Stücke sorgten für erregte Debatten, Titel wie „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1969) oder „Wunschloses Unglück“ (1972) wurden zur Kultlektüre einer ganzen Schüler- und Studentengeneration.

Sein eigensinniger literarischer Weg, der die Sprache, die Wahrnehmung und das Erzählen selbst in den Mittelpunkt stellte, wurde von der Fachwelt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt („Mein Jahr in der Niemandsbucht“, „Der Bildverlust“ u.v.a.), erreichte aber kaum mehr breite Leserkreise. In Kontrast dazu stehen die Aufregungen, die Handke, dessen Auseinandersetzung mit den eigenen slowenischen Wurzeln in seinem Stück „Immer noch Sturm“ (2011) kulminierte, mit seiner pro-serbischen Position in den Balkan-Konflikten und der Ablehnung der westlichen Haltung verursachte. Neben der Prosa, seiner Übersetzertätigkeit und vier Filmen (u. a. „Die linkshändige Frau“) ist es vor allem das Theater, das den vielfach Ausgezeichneten immer begleitet hat.

„Höchste Zeit!“

Laut dem Vorsitzenden des Nobelkomitees, Anders Olsson, erreichte Handke der Anruf der Juroren zu Hause: „Er war sehr, sehr gerührt. Erst hat er kaum ein Wort herausbekommen.“ Dann habe Handke auf Deutsch gefragt: „Ist das wahr?“ Begeistert reagierte Elfriede Jelinek auf die Literaturnobelpreisvergabe an Handke. „Großartig! Er wäre auf jeden Fall schon vor mir dran gewesen. Es war höchste Zeit!“ „Ein ‘geglückter’ Tag — jedenfalls für die österreichische Literatur, für die Literatur überhaupt“ ist die Nobelpreisvergabe an Handke für Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Mit Handke habe „ein Autor den Nobelpreis gewonnen, dessen leise und eindringliche Stimme seit Jahrzehnten Welten, Orte und Menschen entwirft, die faszinierender nicht sein könnten.“