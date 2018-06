Vom ewigen Favoriten zum WM-Außenseiter

Seit Jahrzehnten ist es ein wiederkehrendes Ritual vor einem Fußball-Großereignis: Als Mitfavorit mit Titelambitionen angereist, trat England schwer geschlagen und tief enttäuscht vorzeitig die Heimreise an. Seit 1990 kamen die „Three Lions“ nie weiter als ins Viertelfinale, der bislang einzige Titelgewinn gelang bei der WM 1966.

Doch heuer ist fast alles neu bei den Inselkickern. Die Ziele wurden herabgesetzt, Teamchef Gareth Southgate hatte schon Ende 2017 eine Jobgarantie unabhängig vom WM-Abschneiden erhalten. Im Vergleich zur EM 2016 wurde der halbe Kader ausgetauscht, nur noch zwölf Akteure sind von damals erneut mit dabei. Und mit einem Durchschnittsalter von 25,6 Jahren stellen die Engländer das zweitjüngste Team dieser Weltmeisterschaft, nur drei Spieler sind älter als 28: Gary Cahill (32), Ashley Young (32) und Jamie Vardy (31). „Ich sehe es nicht als Lotteriespiel. Wir denken, es ist die beste Gruppe an Spielern für dieses Turnier“, sagte Southgate.

Kein Druck auf die „New Generation“

Auch er war bemüht, Druck von der „New Generation“, die ausschließlich aus Premier-League-Profis besteht, zu nehmen. „Ich denke, diese Gruppe junger Spieler kann sehr viel Spaß machen. Jetzt und in der Zukunft. Ich werde kein Ziel ausgeben und damit ein mögliches Limit dafür setzen, was sie erreichen können.“

Der Umbruch ist kein Zufall. In den vergangenen Jahren hat sich im englischen Fußball, speziell im Nachwuchs, einiges getan. „Kick and Rush“ wurde in der Ausbildung hintangestellt, technische und taktische Inhalte in den Vordergrund gehoben. Erste Früchte wurden bereits geerntet: England holte im Vorjahr die Titel bei der U20-WM, der U17-WM und der U19-EM.

Geblieben sind den Briten dagegen die Diskussionen um die Torhüterposition. Der langjährige Stammgoalie Joe Hart musste zuhause bleiben, Jack Butland (8), Jordan Pickford (3) und Nick Pope (1) kommen gemeinsam auf zwölf Länderspiele. Als Nummer eins zeichnete sich Pickford (Everton) ab.

