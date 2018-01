Vom Fast-Aussteiger zum Fast-Sieger

Von Christoph Gaigg

Dass FC-Wels-Obmann Juan Bohensky ein emotionaler Mensch ist, der Fußball mit Haut und Haaren lebt, ist bekannt. Das stellte er auch beim achten Auto Günther Hallencup der 16 OÖ-Ligisten in Traun unter Beweis, als er am zweiten Tag in der ersten Emotion nach einem Fehlpfiff, einer darauffolgenden Roten Karte und verlorenem Spiel mit dem Ausstieg aus dem Turnier drohte!

Wie gut, dass sich die Wogen dann doch glätteten. Sonst wären die Welser nämlich nicht in den Genuss des Finales gekommen. Nach der anfänglichen Aufregung war erst dort gegen Premierensieger Edelweiß Endstation (1:2). „Ich war überrascht, dass wir überhaupt so weit gekommen sind“, staunte Edelweiß-Trainer Christian Stumpf. Während Vorjahressieger Wallern Dritter wurde und Rekordgewinner Donau erstmals in der Vorrunde scheiterte, war die Freude beim Ex-Bundesliga-Torjäger groß. „Das gibt Motivation und Selbstvertrauen.“ Und vielleicht eine Belohnung für die Mannschaft, die am 22.1. in die Vorbereitung startet? „Das liegt beim Präsidenten“, grinste Stumpf.