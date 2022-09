Vom Gehirn bis ins All

Mit vier Impulsvorträgen und mit einem bewussten Blick über den Tellerrand wurden auch heuer Ideen und Visionen eingeholt, um Oberösterreich zu einem Land der Möglichkeiten zu machen.

Ilaria Hoppe, Kunstprofessorin an der katholischen Privatuniversität Linz mit einem Faible für Graffiti, sprach darüber, wie Kunst die Arbeitswelt beflügeln kann. Am Beispiel von Graffiti plädierte sie für Kreativität, mehr Offenheit und für mehr Durchlässigkeit zwischen Kunst und Wirtschaft.

Aus Budapest live zugeschaltet war Martin Kern, Direktor der EU-Ideenwerkstatt EIT. Er appellierte für verstärkte europäische Forschungszusammenarbeit und Offenheit gegenüber Digitalisierung. „Denn ohne Digitalisierung ist die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen überhaupt nicht möglich“, so Kern.

Raimund Kleiser, Medizinphysiker am Linzer Kepler Klinikum, gab Einblicke in die moderne Hirnforschung und machte live auf der Bühne die Entstehung von Wissen und Gefühlen anschaulich: „Ich verfolge mit Ihnen den Weg der Gedanken durch die Weiten des menschlichen Gehirns“, so Kleiser, der mit den Gästen in einem Live-Experiment zeigte, wie schnell es Menschen gelingt, Emotionen wahrzunehmen.

Und auf eine Reise ins All entführte die deutsche Luft- und Raumfahrttechnikerin Claudia Kessler. Nach zwölf deutschen Männern im All versucht ihre Initiative, dass nun auch eine deutschsprachige Frau auf die Internationale Raumstation (ISS) geschickt wird.

Kesslers Credo ist: „Wer nur in den Vorgarten blickt, schneidet sich von Blickwechseln und neuen Perspektiven ab. Der Blick von ganz weit oben hilft uns, das große Ganze besser zu verstehen.“ Erkenntnisse auf Weltraummissionen weiten den Blick, treiben Innovationen voran und ermögliche Einblicke in die Tiefen des Universum.