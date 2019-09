Vom Glanz und Untergang der Macht

Das Musiktheater feierte am 22. September mit der opulenten Premiere von Giacomo Meyerbeers Oper „Le Prophète“ den eigentlichen Start der neuen Opernsaison. Die Opulenz ist vor allem auf den äußeren Aufwand zu beziehen: Über 100 Mitwirkende, großes Orchester, an die 400 Kostüme (Katharina Gault) und ein aufwendiges, wenn auch statisches Bühnenbild (Piero Vinciguerra) vermitteln einen Eindruck davon, was der Komponist einst dem Modediktat der Zeit (vor 1849) gemäß als „Grand Opera“ gemeinsam mit dem Librettisten Eugene Scribe geplant hatte.

Daher vorweg: Im Gegensatz zu Richard Wagners ätzender Kritik an Meyerbeers Opern („Ursache ohne Wirkung“) kann die Linzer Neuinszenierung durch Alexander von Pfeil zusammen mit der sich steigernden Musik und der dramatischen Handlung nach einigen Anlaufproblemen vor allem im zweiten Teil des Abends überzeugen.

Freilich nicht ohne Einwände: Gegenüber den tragisch verwobenen Schicksalslinien der drei Hauptfiguren, des „Propheten“ Jan van Leiden, seiner Geliebten Berthe und seiner Mutter Fidès, wirken die wechselhaften Massenszenen bisweilen erdrückend und leicht chaotisch aufgesetzt; zumal die Inszenierung versucht, den Hintergrund des historischen Geschehens — die Gräuelherrschaft der Wiedertäufer in Münster um 1535 — in die Gegenwart zu verlegen.

Symbolüberladen — sogar der Ku Klux Clan muss herhalten — schlittert die Handlung ihrem katastrophalen Ende entgegen. Eine Art Gefängnis in Halbkreisform, in dessen — gedachter — Entsprechung das Publikum einbezogen ist, soll als Lager, Arena, Schloss, Kirche, Krönungshalle und Stadtplatz fungieren. Dementsprechend verschieden sind die szenischen Aufgaben, die Chor, Extrachor und Jugendchor des Hauses unter oftmaligem Kostümwechsel zu vollziehen haben.

Andererseits begleitet als einzig konstantes und historisches Gewaltsymbol ein Beil das Geschehen, in dessen Verlauf der einfache Wirt Jan zum „Propheten“, wenn nicht zum Messias ausgerufen wird und in maßloser Selbstüberschätzung als blutiger Tyrann endet. Hinter diesem zeitlosen Spiel der Macht zieht der „Spin-Doctor“ Zacharie (großartig: Dominik Nekel) mit seinen Kumpanen Jonas und Mathisen (Matthäus Schmidlechner, Adam Kim) die Fäden eines virtuosen Opportunismus, der bis heute in immer neuem Gewand anzutreffen ist.

Katherine Lerner gebührt die Krone des Abends

Martin Achrainer beeindruckt als skrupelloser Graf von Oberthal; aber das eigentliche Zentrum der Handlung wird von Jan (Jeffrey Hartman), Fidès (Katherine Lerner) und Berthe (Brigitte Geller) gestaltet. Der Tenor Hartmans hält sich wacker, wird aber von den Damen in Stimme und Spiel übertrumpft: Vor allem der stimmlich imposanten Katherine Lerner gebührt die Krone des Abends.

Das Bruckner Orchester bewegt sich unter dem präzisen Dirigat Markus Poschners von anfänglich verhaltenem Klang zu einer bravourösen Leistung; die drei Chöre, einstudiert von Elena Pierini, Martin Zeller und Ursula Wincor, gehen intensiv bis an ihre Grenzen. Das von der Überfülle der Eindrücke erschöpfte Publikum spendete reichlich Premierenapplaus.