Vom Salz zum Geld

Von Oliver Koch

Österreichs älteste privat geführte Bank feiert heuer ihr 190-jähriges Bestehen. Die Rede ist vom Bankhaus Spängler, das im Jahr 1828 durch Johann Alois Duregger gegründet worden ist. Im Jahr 1854 stieg Carl Spängler, dessen Familie schon davor mit dem Transport von Wein, Seide und Salz Geld verdiente, zuerst in das Unternehmen ein und heiratete ein Jahr später die Tochter Dureggers. Heute leitet die siebente Generation der Familie die Geschicke der 260 Mitarbeiter großen Bank.

Und die Geschäfte laufen gut, wie Vorstandssprecher Werner Zenz und Johann Penzenstadler, Leiter der 18 Mitarbeiter zählenden Niederlassung in Linz, sagen. „Wir leben von der Nähe zu unseren Kunden und müssen das, was wir machen, auch perfekt umsetzen, denn wir leben vom Vertrauen unserer Kunden und nicht von den Erträgen aus Firmenbeteiligungen oder an den Finanzmärkten“, so Zenz. Dabei hat sich das Bankhaus auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert: die Betreuung von Privatvermögen, Finanzierungen sowie – seit wenigen Jahren – auf die Begleitung von Unternehmensnachfolgen. Vor allem mit dem jüngsten Geschäftsbereich habe sich das Bankhaus laut Penzenstadler in Oberösterreich erfolgreich etabliert. „Das ist auch unseren geschulten Mitarbeitern zu verdanken“, verweist Penzenstadler in der Oberösterreich-Zentrale am Linzer Hauptplatz auf eine Kernkapitalquote von 12,7 Prozent. Die größte Veränderung brächte aktuell die Digitalisierung mit sich; doch laut Zenz könne eine kleine Bank rascher als eine große reagieren. Entsprechend stolz zeigt er sich auf eine eigenständig entwickelte Online-Vermögensverwaltung ab 30.000 Euro Anlagewert: „Damit sind wir österreichweit einzigartig“, so Zenz, der auch mit der Mär aufräumen will, dass nur bestens situierte Leute bei einer Privatbank veranlagen können. Aber: „Wir werden nie eine Retail-Bank mit vielen Filialen werden, das wird auch für die nächsten 190 Jahre nicht unser Geschäftsmodell sein.“