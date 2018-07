Die neuen Regeln für die Höchstarbeitszeit haben am Donnerstag auch den Bundesrat passiert. Der Abstimmung vorangegangen war eine für die Länderkammer ungewöhnlich hitzige Debatte. Vor dem Beschluss verteidigten die zuständigen Regierungsmitglieder den Plan. „Ich appelliere an alle, die Emotionen etwas zurückzuschrauben“, meinte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sagte, die Debatte zeige, „dass die roten Planwirtschafter den freien Markt bis heute nicht verstanden haben, sorry“.

Zuvor hatte der ÖVP-Abgeordnete Christian Buchmann die „Schalmeientöne“ aus SPÖ und Gewerkschaft kritisiert. „Die Argumente sind ausgetauscht“, lehnte er eine Zurückweisung an den Nationalrat ab. Gerd Krusche von der FPÖ sprach von Vorteilen für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Das Entlassen von Mitarbeitern, die nicht länger arbeiten wollten, sei „völliger Schwachsinn“.

Für die meiste Aufregung sorgte die grüne Bundesratsmandatarin Ewa Dziedzic, die als „Geschenk“ für Ministerin Hartinger-Klein Pflastersteine mit einer aufgemalten roten „12“ mitgebracht hatte, damit sie „im Sommer am Pool liegend die Steine ein wenig heben kann“, wies sie auf die Last der Arbeitnehmer hin. Edgar Mayer (ÖVP) nannte die Grünen-Aktion eine „Provokation“. „Das war nicht an der Grenze, das war über der Grenze“, so Monika Mühlwert (FPÖ).

Selbst Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) schaltete sich persönlich ein: „Vom Silberstein zum Pflasterstein. Das ist offensichtlich das gängige Motto der Sozialdemokratie“, ätzte er in Bezug auf den umstrittenen SPÖ-Berater im Wahlkampf. An die Gewerkschaften richtete sich der Linzer ÖVP-Abgeordnete Robert Seeber: „Das Zeitalter der Industriellen Revolution ist vorbei. Da hat es Berechtigung gehabt, für die Leute auf die Straße zu gehen. Heute haben wir andere Lebensrealitäten.“ Der ÖGB hat nach dem Beschluss der Arbeitszeitausweitung angekündigt, den Widerstand in die Betriebe zu verlegen. „Wir werden hingehen zu jenen, die sich dieses Gesetz bestellt und gewünscht haben“, sagte Wolfgang Katzian.