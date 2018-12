Vom Spiegelei bis zu Toulouse-Lautrec

Da werden Erinnerungen wach: Zehn Jahre ist es bereits her, dass Oberösterreichs Landeshauptstadt zur Europäischen Kulturhauptstadt wurde, zu Linz ’09. Das Schlossmuseum in Linz widmet diesem Jubiläum und dem zehnjährigen Bestehen des Südtraktes des Hauses 2019 eine Ausstellung.

2009 wurde der Südtrakt des Schlosses eröffnet

Von der „Kulturhauptstadt des Führers“ bis zum Linzer Spiegelei — es wird mit einer Fülle an Material zehn Jahre zurückgeblickt. Gezeigt werden u.a. auch Modelle, Pläne und noch nie präsentiertes Bildmaterial zum neuen Südtrakt, der 2009 fertig wurde. Eröffnet wird die Schau „10 Jahre Südtrakt Schlossmuseum Linz — 10 Jahre Linz ’09“ im Juni nächsten Jahres.

Ebenfalls mit einer Reminiszenz auf Linz ‘09 wartet die Landesgalerie auf. Vor fast zehn Jahren lockte die Ausstellung „Toulouse-Lautrec: Der intime Blick“ die Besucher, am 16. Oktober 2019 wird die Schau „La Bohème. Toulouse-Lautrec und die Meister von Montmartre“ eröffnet. Sie zeigt das gesamte lithografische Plakatwerk Toulouse-Lautrecs in Gegenüberstellung mit Arbeiten seiner Vorgänger und Zeitgenossen wie etwa Alfons Mucha, Pierre Bonnard, etc. Darüber hinaus führt die Ausstellung die Besucher an die Wurzeln der heutigen Massenmedien heran.

Einen Blick in die Zukunft wagt die Schau „TechVisionen — Neues aus der Zukunft“ in der Innovationsecke im Schlossmuseum ab 9. Jänner 2019. Die Oö. Zukunftsakademie, ein Think Tank der OÖ. Landesregierung, stellt technologische Entwicklungen der nächsten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte vor.

Weihnachtlich wird es dann am Jahresende mit der Ausstellung „Christkinder“, die aus dem reichen Bestand des Museums schöpft und ab 30. November Skulpturen, Klosterarbeiten und Andachtsbilder zeigt.

Einem der bekanntesten Vertreter der Neuen Sachlichkeit in Österreich, dem in Wels geborenen Maler Herbert Ploberger, ist die erste Schau des neuen Jahres in der Landesgalerie gewidmet. Am 6. Februar wird die Ausstellung „Herbert Ploberger. Im Spannungsfeld zwischen bildender und angewandter Kunst“eröffnet.

Zeichner und Illustratoren sind 2019 in die Landesgalerie eingeladen, sich im Zuge der zehnten Ausgabe des Nextcomic-Festivals, mit dem Werk Alfred Kubins auseinanderzusetzen. Das Festival steht nächstes Jahr unter dem Motto Reisen.

Rollenbilder & Stereotype in der Modefotografie

Der Mode und der Schnittstelle von Kunst und Modefotografie widmet man sich ab 18. Juni ausgehend vom historischen Werk der Fotografin Madame d’Ora. Die Ausstellung befasst sich außerdem mit der Konstruktion von Rollenbildern, Genderfragen und Stereotypen in der Modefotografie.

Mit Helmuth Gsöllpointner und der Schau „Metall und Mehr“wendet man sich im November 2019 einer wesentlichen Figur der jüngeren oberösterreichischen Kunstgeschichte zu.