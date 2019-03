Vom Zuschauer zum Außenseiter

Mit dem 4:3-Sieg über den VSV schlossen die Black Wings die Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockey Liga noch auf Rang eins ab — das interessierte an diesem Sonntagabend aber kaum jemanden. Stand doch der Pick für die Viertelfinalpaarungen, bei dem den Linzern (ebenso wie Salzburg) diesmal nur die Zuschauerrolle blieb, im Mittelpunkt des Geschehens.

Überrascht war Manager Christian Perthaler dann nicht wirklich, als die zweitplatzierten Grazer bekanntgaben, sich mit Linz um den Halbfinaleinzug duellieren zu wollen. „Wir haben uns schon gedacht, dass uns entweder Wien oder Graz zieht“, meinte Perthaler, der auch klarstellte: „Die Grazer sind Favorit.“

Dennoch ist das Halbfinale trotz bisher schwacher Saison das große Ziel. „Jeder weiß, dass die Play-offs eigene Gesetze haben, es geht bei Null los.“ Im Grunddurchgang gingen drei der vier Duelle an die Murstädter, jene in der Steiermark mit 4:0 und 5:1 sogar deutlich. Los geht es bereits am Mittwoch in Graz.