Von ACC bis WLTP und ZE

AB: Airbag.

AC: Air Control, Klimaanlage.

ACC: Adaptive Cruise Control; vorausschauender Tempomat, der die Geschwindigkeit selbstständig bei langsameren Vorderfahrzeugen reduziert.

BEV: Battery Electric Vehicle; batteriebetriebenes elektrisches Fahrzeug.

BSD: Blind Spot Detection; Toter-Winkel-Warner, meistens in den Seitenspiegeln integriert.

CBC: Cornering Brake Control; Kurvenbremsassistent für größtmögliche Stabilität beim Bremsen in Kurven.

ESC: Electronic Stability Control; elektronische Stabilitätsregelung, die verhindert, dass das Auto ins Schleudern gerät.

FCEV: Fuel-Cell Electric Vehicle; Wasserstofffahrzeug, Brennstoffzellenfahrzeug.

FHEV: Full Hybrid Electric Vehicle; Hybridauto mit Verbrennungs- und Elektromotor.

GPS: Global Positioning System; satellitengestütztes Navigationssystem.

LDW: Lane Departure Warner; akustisches Spurhaltewarnsystem.

LED: Light Emitting Diode; Leuchtdiode, heutzutage Standard bei Scheinwerfern.

LKA: Lane Keep Assist; Spurhalteassistent.

MHEV: Mild-Hybrid Electric Vehicle; Auto mit Hybridtechnik mit 24- bis 48-Volt-Technik an Bord. Diese Autos können nicht rein elektrisch fahren, nutzen den E-Motor nur als Unterstützung, etwabeim Beschleunigen.

OEM: Original Equipment Manufacturer; Bezeichung für Erstausrüster oder Originalgerätehersteller.

PDC: Park Distance Control; akustische und teils auch optische Einparkhilfen.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle; Plug-in-Fahrzeug, dessen Akku an der Steckdose oder an einer Ladessäule aufgeladen werden kann.

RSR: Road Sign Recognition; Verkehrszeichenerkennung.

SOC: State of Charge; Ladezustand der Batterie.

TSA: Trailer Stability Assist; Hilfssystem beim Navigieren mit Anhängern.

TPMS: Tyre Pressure Monitoring System; Reifendruckmesssystem.

WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure; weltweit einheitliches Testsystem zur Ermittlung der Verbrauchswerte von Autos.

ZE: Zero Emission; das Fahrzeug setzt lokal keine Emissionen frei, beispielsweise ein Elektrofahrzeug.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben