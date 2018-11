Von Ambros bis ZZ TOP

Noch ist das Programm für den Konzertsommer auf Burg Clam im kommenden Jahr nicht voll, doch die ersten Konzerthöhepunkte sind bereits bekannt. Neben Rod Stewart, der — das VOLKSBLATT hat berichtet — am 26. Juni im Unteren Mühlviertel seine Hits zum Besten gibt, sind weitere Musikgrößen bereits fix dabei.

Am 28. Juni bringt das Festival Clam Rock wahre Urgesteine der Musikgeschichte in die idyllische Landschaft rund um die ehrwürdige Burg im Bezirk Perg. Neben Birth Control, Edgar Broughton und Alpha Blondy & Solar System geigen beim heurigen Clam Rock Toto und Jethro Tull auf.

bezahlte Anzeige

Die Rauschebärte kommen das zweite Mal

Sie sind alte Hasen im Musikgeschäft, aber nach Clam haben sie es noch nie geschafft. Am 29. Juni ist es soweit, die britisch-amerikanische Rockband Foreigner — bekannt für Hits wie „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“ oder „I Want To Know What Love Is“ — gibt sich erstmals in Clam die Ehre. Doch damit nicht genug der großen Namen: Auch die Rauschebärte von ZZ TOP kommen nach ihrem Clam-Debüt 2013 wieder ins Mühlviertel. Ebenfalls am 29. Juni am Start: Mother’s Finest und Richie Kotzen.

Doch nicht immer liegt das Gute in der Ferne: Einen ganzen Tag lang widmen sich die Veranstalter der heimischen Musikwelt. Der 9. August steht ganz im Zeichen alter und neuer Austropop-Granden. Seiler und Speer — sie kommen bereits zum dritten Mal nach Clam — werden bereits ihr fürs Frühjahr 2019 geplantes neues Album im Gepäck haben. Die Erste Allgemeine Verunsicherung geigt ebenso auf wie Urgestein Wolfgang Ambros. Für das Konzert in Clam holt er Perlen aus dem Fundus und vergisst dabei nicht auf die Songs, die soundso Pflichtprogramm sind. Da kann auch im August ans Skifahren gedacht werden …

Mit Norbert Schneider und seinem neuen Werk „So wie’s is“ kommt dann auch der Blues zu Besuch.

*

Karten: www.oeticket.com (Tel.: 01/96096)