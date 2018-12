Altstars, die es noch einmal wissen wollen. Junge Wilde, die Richtung Thron schielen. Und eine geballte Ladung musikalische Härte: Eine ganze Armada großer Namen wartet auf die heimischen Konzertbesucher im Popjahr 2019. Die Auswahl reicht von Cher bis Rammstein.

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion geben unter freiem Himmel u. a. Ex-Genesis-Frontmann Phil Collins (2. 6.), die US-Rocker von Bon Jovi (17. 7.), US-Sängerin Pink (24. 7.), Metallica (16. 8.), die deutschen Kultrocker Rammstein (22./23. 8.) sowie Volks-Rock ‘n’ Roller Andreas Gabalier (31. 8.) Vollgas.

Viele Höhepunkte in OÖ

Der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer präsentiert sein Album „Tumult“ beim Open-Air in Schladming (13. 9.), in der Wiener Stadthalle (22. 3./ 12. 9.) und in Graz (30. 3.). Superstar Ed Sheeran gastiert im Klagenfurter Wörthersee-Stadion (28./29. 6.). Sein Landsmann Sting kommt nach Graz und OÖ auf die Burg Clam (5. 7.). Dort geben sich u. a. Reibeisenstimme Rod Stewart (26. 6.), Jared Leto mit Thirty Seconds To Mars (30. 6.) und The Scorpions (2. 8.) ein Stelldichein. Überhaupt geizt das Land ob der Enns nicht mit musikalischen Reizen. So macht etwa die heimische Erfolgsband Bilderbuch am 13. 7. Station an der Donaulände in Linz. Die EAV verabschiedet sich u. a. am 20. 3. in der Linzer Sportarena. Dort zeigen sich auch Seed (2. 11.) und Andrea Berg (16. 2.).

Im Linzer Posthof ist Mark Forster am 5. 2. ausverkauft. Tickets gibt’s noch für seinen Auftritt am 3. 8. in Ansfelden. Ebenfalls im Posthof zu sehen und zu hören u. a.: Rapper Dank Dendemann (22. 2.), Max Giesinger (11. 3.), Lina alias Bibi Blocksberg (16. 3.), Krautschädl (30. 3. und 31. 8. in Wels), Avec (19. 10) und Lisa Stansfield (16. 11.). Im ALFA in Steyrermühl dürfen sich Fans etwa auf Nino de Angelo (2. 2.) und Stefanie Werger (25. 4. und 26. 4. in Leonding) freuen. Am Rathausplatz in Gmunden heizen u. a. Opus (30. 5.), Michael Patrick Kelly (1. 6.), Christina Stürmer (2. 6.) und Seiler & Speer (8. 8.) ein. In Ort/I. gastiert beispielsweise Parov Stelar (3. 7.).

Heiß her geht’s freilich auch in der Wiener Stadthalle. Von Eros Ramazotti (15. 4.) über Dido (11. 5.), die Backstreet Boys (28. 5.), Kiss (29. 5.), Eric Clapton (6. 6.), Take That (26. 6.), Ariana Grande (3. 9.), Michael Buble (21. 9.) bis zu Superstar Cher (7. 10.). Nicht zu vergessen Literaturnobelpreisträger Bob Dylan, der im Wiener Konzerthaus (16./17. 4.) sowie in Innsbruck (19. 4.) auftritt oder Elton John, der sich am 1. und 2. 5. in Wien sowie am 3. 7. in Graz verabschiedet. Die Liste könnte noch verlängert werden … Es bleibt, viel Vergnügen zu wünschen!ast