Von einer, die auszog, um Präsidentin zu werden

Von Renate Wagner

Wenn Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, dann hätte sie vielleicht (fast) so gut ausgesehen wie Charlize Theron als Charlotte Field, die sich die ganze Komödie „Long Shot — Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ hindurch bemüht, von der Außenministerin zur ersten Präsidentin der USA zu werden – und dabei natürlich alles richtig machen muss, wie es die Medien und die öffentliche Meinung verlangen.

Aber was passiert ihr in dieser durchaus hübschen, wenn auch belanglosen Geschichte von Regisseur Jonathan Levine, die zwar kleine Seitenhiebe setzt, sich aber nie zur wirklichen Polit-Satire aufschwingt?

Ihr passiert Fred Flarsky, der in ein Event platzt und in der wunderschön gestylten Charlotte seinen „Babysitter“ von einst erkennt. Fred, im Holzfäller-Hemd und mit echtem Prolo-Touch (Seth Rogen spielt das überzeugend) war schon damals in sie verliebt. Und wenn sie ihn nun erkennt, sich erinnert, wie gescheit der Junge war, ihn für ihren Wahlkampf als Redensprecher engagiert, ja, dann passiert das Unvermeidliche. Sie verlieben sich. Was nicht sein darf, denn das ist kein Mann, den man vorzeigen kann …

Ist es ein Film aus der Welt der neuen, selbstbewussten Frauen? Ja und doch nein, denn Charlotte weiß, dass sie sich in einer Männerwelt an deren Regeln halten muss (allerlei zu lachen gibt es angesichts der Nöte, die unstandesgemäße Liebe zu verbergen).

Wenn aber dann der süße Kitsch der großen Gefühle überfließt, dann ist das eine Romanze von gestern.

Am Ende sitzt Fred natürlich als „First Man“ an der Seite seiner Präsidentin und weiß als „neuer Mann“, dass er auch neben einer Frau stehen kann — und sie nicht automatisch hinter ihm …