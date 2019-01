Von „Gelbwesten“ und Hundebeinen

„Ein beschuhter Frauenfuß, daneben ein Hundebein, Palm legt deftig und makaber los. Der Gemahl der Toten, ein ungustiöser Jägersmann, besäuft sich und führt den Lauf seiner Flinte in den Mund (,der Lauf schmeckte nach Männlichkeit’). Palm schreibt comichaft, die Figuren fett umrandet.“ Bereits im Juli stellte der aus Vöcklabruck stammende Autor Kurt Palm sein Werk „Monster“ im Kino Ebensee vor. Das VOLKSBLATT war dabei und lieferte vorab eine erste Kritik zum Neuling Palms. Heuer ist es soweit, im Mai erscheint die Fortsetzung vom heftig-deftigen „Bad Fucking“ bei Deuticke.

Die Welt eines depressiven 46-Jährigen

Heftig-drastisch begann das Literatur-Jahr 2019 bereits: Am 7. Jänner erschien die deutsche Übersetzung des neuen Romans von Michel Houellebecq, „Serotonine“. Der depressive 46-jährige Protagonist rechnet darin mit der modernen Gesellschaft, der Politik und sich selbst ab. Houellebecq, der sich kürzlich als Trump-Fan geoutet hat, nimmt in dem bereits im September fertiggestellten Roman die Proteste der „Gelbwesten“ scheinbar vorweg. In „Serotonine“ sperrt die verelendete Landbevölkerung die Straßen, streiken, verbrennen Reifen … Viel Marketing, aber kein Werk über die „Gelbwesten“, sondern vielmehr ein Roman über fehlendes Glück und abwesende Liebe.

Von den jährlich über 70.000 Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum finden sich auch aus österreichischer Feder sehnsüchtig erwartete Werke. Der Oberösterreicher Franzobel veröffentlicht den Krimi „Rechtswalzer“, in dem der Opernball als Propagandaspektakel „missbraucht“ wird, bereits am 29. Jänner bei Zsolnay. Der in Bad Aussee geborene Schöpfer von „Polt“, Alfred Kumarek, verfolgt in seinem Neuling „Alfred“ (Haymon) den Weg eines Mistkübels, der in sich geht.

Wurm und Heller zu Thomas Bernhard

Ein Schwerpunkt des Literaturjahres 2019 ist der 30. Todestag von Thomas Bernhard. André Heller gibt dazu im Brandstätter Verlag einen von Hertha Hurnaus fotografierten Bildband über das „Hab & Gut“ des Dichters in seinem Ohlsdorfer Vierkanter heraus. Gastautoren gehen darin Fragen der Mode und des Stils nach. Im Residenz Verlag erschien eine wunderschöne Ausgabe von Bernhards autobiografischen Romanen mit Aquarellen von Erwin Wurm. Dem Bild des Misanthropen stellt der Suhrkamp Verlag in einer Bernhard-Anthologie die Glücksmomente seines Werkes gegenüber. Erscheinungstermin ist im Juni.

Der in Eberstalzell aufgewachsene Reinhard Kaiser-Mühlecker bringt Ende Februar bei S. Fischer sein neues Werk „Enteignung“ auf den Markt. „Ein existentieller und aufwühlender Roman darüber, wie diese Welt im Umbruch unsere Gefühle und Beziehungen verändert“, schreibt der Verlag.

Im März erscheint „Schotter“ (Jung und Jung) des neuen Staatspreisträgers Florjan Lipus. In dem Werk widmet sich der Autor dem Leben in einem Frauenkonzentrationslager. Einen ganz anderen Ton schlägt Vea Kaiser in ihrem dritten Roman „Rückwärtswalzer Oder Die Manen der Familie Prischinger“ (Kiepenheuer & Witsch) an, der von der Reise einer Familie nach Montenegro erzählt. Ernst Molden berichtet in „Das Nischenviech“ (Deuticke) über „die wilden Tiere meines Lebens“.

„weg“ heißt der bei Rowohlt Berlin erscheinende neue Roman von Doris Knecht und Karl-Markus Gauß hat sich im Vorfeld seines 65. Geburtstags am 14. Mai auf eine „Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer“ (Zsolnay) begeben.

Die gesammelten Reden und Schriften des in Steyr geborenen Autors Erich Hackl erscheinen am 24. April bei Diogenes unter dem Titel „Im Leben mehr Glück“, ebenso Gerhard Roths neuer Venedig-Roman „Die Hölle ist leer, die Teufel sind alle hier“ (S. Fischer).

In Stockholm spielt der neue Roman der österreichischen Schriftstellerin Marlene Streeruwitz, der vom S. Fischer-Verlag für Mai angekündigt ist. Im Sommer wird die Vorfreude geschürt — dann erscheinen die Vorschauen auf die Herbstprogramme der Verlage. mmo