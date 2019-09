Von Greifvögeln und Insekten

Realistische Malerei von Bettina Patermo in der Galerie in der Schmiede

Eine Tierwelt tut sich auf, beherrscht von Greifvögeln, anklagend, bedrohlich und doch fragil. Aug’ in Aug’ mit dem Betrachter entfalten sie ihre übermächtige Größe, eine irritierende Kraft.

Bettina Patermo, geboren in Frankenmarkt, seit 1995 in Wien, schloss 1993 ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste bei Gunter Damisch und Hubert Schmalix ab. Bis 10. Oktober stellt sie in der Paschinger Galerie in der Schmiede aus, „into the wild“, Begegnungen mit tierischen Gefährten auf ihrem persönlichen Weg von der Großstadt zurück zur Natur.

Patermo absolvierte eine Falknerausbildung, zog ein Nebelkrähenjunges auf, einen abgestürzten Nestling, um die Befindlichkeiten von Menschen und Tieren im Umgang miteinander zu erkunden. In ihrer gegenständlichen Malerei in teilweise riesigen Formaten geht es um eine Einladung zum Teilnehmen und Miterleben. Die Vögel und Insekten zeigen menschliche Emotionen ohne ihre animalische Natürlichkeit zu verlieren. Auch Mythologie und Archaisches spielen mit. Patermo entzieht sich allen Trends. Als ob sie mitten im Film auf eine imaginäre Stopptaste gedrückt hätte, in ihren Bildern steckt die Energie des Vorher und Nachher. Das witzige Potenzial im tierisch-menschlichen Wechselspiel zeigen ihre mehrfarbigen Druckgrafiken.