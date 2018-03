Von großen und kleinen Wundern

Von Roland Korntner

23 K.o.-Duelle zwischen Österreich und Deutschland gab es im Fußball-Europacup, nur dreimal behielt der rot-weiß-rote Vertreter die Oberhand. Das erste Duell bestritten 1959/60 der Wr. Sportclub und Eintracht Frankfurt (Gesamtscore 2:3), es sollte bis 1994 dauern, ehe sich erstmals der österreichische Klub durchsetzte.

Salzburg brach Bann

Im 18. Anlauf war es der SV Salzburg, der den Bann brach, der auf dem Weg ins UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand (zweimal 0:1) im Viertelfinale Eintracht Frankfurt eliminieren konnte. Nach Hin- und Rückspiel war es 1:1 gestanden, im Elferschießen verwandelte dann ÖFB- Teamgoalie Otto Konrad den letzten Elfer zum 5:4. Weil es so schön war, eliminierten die Salzburger im Halbfinale dann gleich auch noch den Karlsruher SC mit 1:1 dank der Auswärtstorregel. Unvergessen die Freudentänze, die Trainer Otto Baric damals mit Präsident Rudi Quehenberger und Konrad auf den Rasen legte.

Hattrick durch Rapid

Österreichs Klubs gelang damals sogar der Hattrick, schaltete doch der SK Rapid im Herbst 1997 in der 2. Runde des UEFA-Cups 1860 München (gesamt 4:2) aus. Bei den Wienern spielte damals übrigens mit Peter Stöger der nunmehrige Dortmund-Coach. Der will natürlich nichts von einem vierten K.o. wissen.

Siege an Nebenfront

An der europäischen Ne- benfront namens UI-Cup gab es indes einige weitere Erfolgserlebnisse. Pasching schoss im Herbst 2003 Werder Bremen aus dem Bewerb (4:0, 1:1), scheiterte dann knapp an Schalke (0:0 und 0:2). Der LASK holte 1997 durch ein 3:1 in Bremen genauso den Gruppensieg wie Vorwärts Steyr 1995 durch ein 2:1 in Frankfurt. Und Innsbruck schaltete im selben Jahr Köln und Leverkusen aus.

Europacup-Duelle Österreich gegen Deutschland

1959/60 Meistercup, VF: Sportclub – FRANKFURT 1:2 (a), 1:1 (h)

1966/67 Cupsieger, VF: Rapid – BAYERN 1:0 (h), 0:2 n.V. (a)

1967/68 Meistercup, 2. R.: Rapid – BRAUNSCHWEIG 1:0 (h), 0:2 (a)

1968/69 Messecup, 1. R.: Innsbruck – FRANKFURT 2:2 (h), 0:3 (a)

1973/74 UEFA-Cup, 2. R.: Admira – DÜSSELDORF 2:1 (h), 0:3 (a)

1974/75 UEFA-Cup, 1. R.: Innsbruck – M’GLADBACH 2:1 (h), 0:3(a)

1975/76 Cupsieger, VF: Sturm Graz – FRANKFURT 0:2 (h), 0:1 (a)

1975/76 Meister, 1. R.: Innsbruck – M’GLADBACH 1:1 (a), 1:6 (h)

1976/77 Meister, 1. R: Austria – M’GLADBACH 1:0 (h), 0:3 (a)

1977/78 Meister, VF: Innsbruck – M’GLADBACH 3:1(h), 0:2 (a)

1978/79 UEFA-Cup, 1. R.: Sturm – M’GLADBACH 1:5 (a), 1:2 (h)

1980/81 Cupsieger, 1. R.: Salzburg – DÜSSELDORF 0:5 (a), 0:3 (h)

1983/84 Cupsieger, 1. R.: Innsbruck – 1. FC KÖLN 1:0 (h), 1:7 (a)

1985/86 Meister, 2. R.: Austria – BAYERN 2:4 (a), 3:3 (h)

1986/87 Meister, 2. R.: Austria – BAYERN 0:2 (a), 1:1 (h)

1987/88 UEFA-Cup, 1. R.: Austria – LEVERKUSEN 0:0 (h), 1:5 (a)

1989/90 UEFA-Cup, 2. R.: Austria – BREMEN 0:5 (a), 2:0 (h)

1993/94 UEFA-Cup, VF: SALZBURG – Frankfurt 1:0 (h), 0:1 (a) E5:4

1993/94 UEFA-Cup, HF: SALZBURG – Karlsruhe 0:0 (h), 1:1 (a)

1997/98 UEFA-Cup, 2. R.: RAPID – 1860 München 3:0 (h), 1:2 (a)

2000/01 UEFA-Cup, 2. R.: Tirol – STUTTGART 1:0 (h), 1:3 (a)

2003/04 UEFA-Cup, 2. R.: Austria – DORTMUND 1:2 (h), 0:1 (a)

2005/06 CL, Gruppe: Rapid – Bayern 0:1 (h), 0:4 (a)

2009/10 EL, Gruppe: Rapid – Hamburger SV 3:0 (h), 0:2 (a)

2009/10 EL, Gruppe: Austria – Werder Bremen 2:2 (h), 0:2 (a)

2012/13 EL, Gruppe: Rapid – Leverkusen 0:4 (h), 0:3 (a)

2015/16 EL-Quali, 3. R.: Wolfsberg – DORTMUND 0:1 (h), 0:5 (a)

2016/17 EL, Gruppe: Salzburg – Schalke 04 1:3 (a), 2:0 (h)