Von Heiligen und Trinkern

Von Paul Stepanek

Ein ebenso herkulisches wie verdienstvolles Vorhaben hat sich das kleine, aber ambitionierte Team der „Festspiele Schloss Tillysburg“ unter Intendant Niko Büchel für die heurige Saison auferlegt. Gleich drei große österreichische Autoren dominieren die Freilichtbühne: Nach Hugo von Hofmannsthals „Der Schwierige“ und Felix Mitterers „Krach im Hause Gott“ fügt sich nun eine Dramatisierung von Joseph Roths Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker“ in den bunten Programmreigen ein, deren Premiere am Donnerstag zu bestaunen war.

Das Drei-Personen-Stück handelt vom mühseligen Leben des Pariser Clochards Andreas Kartak, der dem Alkohol verfallen ist und — wie durch ein „Wunder“ — in einer Verkettung von Zufällen zu Geld kommt, das aber mehr oder weniger schnell wieder vertrunken wird. Auch eine „Leihgabe“ befindet sich darunter, die er für die Statue der heiligen Therese von Lisieux in einer bestimmten Pariser Kirche zurückzahlen soll. Andreas‘ ehrliches Bemühen („Ich bin ein Ehrenmann!“), diese Schuld einzulösen, scheitert an seiner Trunksucht, die ihm immer wieder neue „Visionen“ aus seinem tatsächlichen oder geträumten Leben beschert.

Mit Neigung zur Verharmlosung

In dieser Ambivalenz aus Traum und Wirklichkeit bewegen sich auch die Partner des Andreas, die zwischen der Spiegelung seines Selbst als Andreas (gleichsam als „drei“ Andreas) und Menschen, die ihm begegnen, changieren. So läuft denn das Stück, für dessen Dramatisierung und Regie Silvia Armbruster sorgt, wie eine Reihe von Sketches ab, in denen Ernst Konarek, Lisa Wildmann und Wolfgang Seidenberg eine beachtliche Zahl verschiedenster Rollen und Situationen mit bewundernswertem Einsatz meistern. Die große schauspielerische Leistung aller drei Protagonisten kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tragikomödie über keine zwingende dramaturgische Linie verfügt. Sie ist sozusagen „zerfallen“ wie das Leben des Trinkers selbst, in dem sich autobiografische Züge des Autors wiederfinden. Freilich bringt die zwar spartanische, aber effiziente Ausstattung (Stefan Morgenstern, Melanie Fürst) einige Kurzweil, und die ausgezeichnete Musik (Robert Merdzo) sorgt für viel Atmosphäre. Allerdings segeln einzelne Nummern der Revue im Seichten und neigen zur Verharmlosung der eindimensionalen Botschaft: Exzessiver Alkoholismus zerstört nicht nur alle guten Vorsätze, sondern das Leben selbst und ist eine Gefahr für beide Geschlechter und alle Generationen.

Dem Schluss folgte noch eine (unfreiwillige?) Pointe: Der Intendant selbst lud das bedankte Publikum zum Besuch der Wein-Bar des Schlosses ein ….