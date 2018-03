Von Internet-Freund um Zehntausende Euro betrogen

VÖCKLABRUCK — Sie werden als „Love Scammer“ oder „Romance Scammer“ — Liebesbetrüger —bezeichnet, tummeln sich mit gefälschten Profilen auf Dating Plattformen und in sozialen Netzwerken und zielen darauf ab, einsame Frauen (zumeist ab 40), die sich dort die große Liebe erhoffen, um ihr Erspartes zu bringen: Im Bezirk Vöcklabruck ist nun eine 59-Jährige von einem solchen Betrüger innerhalb von nur drei Monaten um Zehntausende Euro gebracht worden. Auch sie hatte bei einer Partnerbörse das große Glück gesucht und es in ihrem Bekannten, der sich Kurt W. nannte, ein Armeeangehöriger sei und derzeit im Ausland lebe, scheinbar gefunden. Nachdem er sich das Vertrauen der 59-Jährigen erschlichen hatte, begannen die Probleme — die sich laut den Ermittlern oft ähnlich anhören.

Der Trick mit dem Gepäck

Da er bald in Pension gehen möchte, habe er bereits ein Päckchen mit seinen persönlichen Unterlagen, Medaillen und auch Diamanten im Wert von zwei Millionen Euro nach London voraus geschickt. Um dieses beim Zoll durch einen Diplomaten auslösen zu können, benötige er aber im Vorhinein Geld.

Die Frau überwies in Folge zwischen Ende Dezember 2017 und Ende März mehrmals hohe Geldbeträge an verschiedene Personen in Deutschland und England. Schließlich wurde die Frau aber doch misstrauisch und erstattete Anzeige.

Afrikanische Liebesmafia

Love-Scamming ist in einigen afrikanischen Ländern, etwa in Ghana und Nigeria, mittlerweile zu einem riesigen Geschäftszweig geworden. Die Täter geben sich meist als seriöse Geschäftsleute, Techniker oder Armeeangehörige aus, verwitwet, mit Kind und einer abenteuerlichen Lebensgeschichte und machen sich im Leben ihrer Opfer durch sensibles, einfühlsames Verhalten unverzichtbar. In der Folge kommen die Probleme ins Spiel, ein Unfall, eine Verhaftung oder ein festsitzendes Gepäck. Bis der Betrug bemerkt wird, sind oft Tausende Euro geflossen.