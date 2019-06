Von Superman bis Stermann

„Superman“, „Star Wars“ oder „Indiana Jones“: Der Sound der legendären Filmklassiker wird am 4. Juli auf dem Linzer Domplatz erklingen. Mit den Highlights aus Filmen von Steven Spielberg und der Feder von John Williams trommeln sich Weltstar Martin Grubinger und sein Percussive Planet Ensemble beim vierten Heimspiel im Rahmen der Konzertreihe „Klassik am Dom“ warm. Und nicht nur die Zuhörer vor Ort werden sich daran erfreuen können: ORF 2 überträgt das musikalische Großereignis zum zweiten Mal (ab 21.05 Uhr) live. Damit werde eine „liebgewonnene Tradition“ fortgeführt, so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner bei der Präsentation in Linz. Auch den Gastgeber freute es, den besonderen Ort wieder für hochwertige Konzerte zur Verfügung stellen zu dürfen: „Der Dom und auch der Domplatz dienen schließlich nicht nur dem Selbstzweck“, betonte Dompropst Wilhelm Vieböck.

Das vielfältige Programm des Abends stelle eine Reise durch die Geschichte der Musik dar, so Veranstalter Simon Ertl. Auf die Filmmusik folge eine Suite, die leitmotivisch Teile aus Strawinskys „Le sacre du Printemps“ mit Balkanmusik kombiniere, erklärte Grubinger. Weitere Schwerpunkte sind der Musik von Queen und dem Jazz gewidmet. Zwischendurch geht der Weltklasseschlagwerker ins Gotteshaus, um die besondere Akustik für Musik von Bach zu nutzen. Auch Fans von Ragtime, Bebop, Funk und Fusion kommen nicht zu kurz. Bei einer Taiko-Session, gespielt auf japanischen Trommeln, powern sich die Schlagwerker auch physisch aus.

Das Land Oberösterreich hat hat „Klassik am Dom“ dieses Jahr in die Reihe „OÖ. Kultursommer“ aufgenommen, im Rahmen dessen 60 Festivals im ganzen Land unterstützt werden. „Wir stellen Weltstars wie Martin Grubinger gern in die Auslage und sind dankbar, dass er immer wieder zuhause präsentiert, was sein Schaffen ausmacht“, zeigte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer begeistert. Er freue sich zudem darüber, durch die Fernsehübertragung auch das Land präsentieren zu können.

Neben seinen bewährten Musikern bekommt Grubinger heuer auch Laien an die Seite gestellt: Dirk Stermann und Christoph Grissemann werden vom Perkussionisten angelernt und sie unternehmen mit Grubinger eine Reise durch Oberösterreich. Vom Wolfgangsee über den Linzer Sinnesrausch bis zur Landesgartenschau in Aigen-Schlägl wird ins Land hineingeschaut, die gemeinsam produzierten Clips bei der Fernsehübertragung eingespielt. Das Erlernte präsentiert das „Willkommen Österreich“- Duo zudem live vor dem Dom. Konzertübertragungen im ORF seien rar gesät, umso mehr freute sich Grubinger, der nächstes Jahr mit dem Bruckner Orchester auf Europa-Tournee geht, über die verdiente Sendezeit für das Kulturland Oberösterreich.

Für Unterhaltung ist mit Stermann & Grissemann gesorgt, musikalisch professionellere Partner sind Grubinger ganz bestimmt die St. Florianer Sängerknaben, die ebenfalls am Domplatz mit dabei sein werden. mel

Tickets: im Domcenter oder unter www.klassikamdom.at