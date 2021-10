Von zögernden Jugendtönen zu frühreifen Meisterklängen

Anton Bruckner hat sich nicht viel mit programmatischen Vorlagen für sein für sein Werk beschäftigt. Sinfonische Dichtung, Programmmusik als eigenständige Gattungen waren die Zeichen der Zeit und haben die absolute Musik in den Hintergrund gedrängt.

Wenn das Brucknerfest am Donnerstag die Komponisten Hans Rott, Hugo Wolf und Gustav Mahler auf das Programm setzte, dann entsprach dies dem Festmotto „Bruckner und seine Schüler“, wenn dies auch nur zum Teil zutreffend gewesen ist.

Bruckner-Schüler im Wagner-Fieber

Sein Lieblingsschüler Hans Rott, auf den Bruckner große Stücke hielt, war keine 20 Jahre alt, als er sein Vorspiel zu „Julius Caesar“ schrieb, inspiriert von Shakespeares Tragödie, aber hörbar mehr geprägt von Wagnerscher Harmonik und Melodik, mit dramatischen Akzenten vielleicht nach Opernplänen schielend. Rotts kurze Lebensdauer von nur 26 Jahren hat diese leider vereitelt.

Das ähnliche gesundheitliche Schicksal eines kurzen Lebens von nur 43 Jahren war Rotts Mitschüler am Wiener Konservatorium Hugo Wolf, auch vom Wagner-Fieber angesteckt, beschieden. Aus Heinrich von Kleists Trauerspiel „Penthesilea“, dessen Text er ständig bei sich trug, schöpfte er die Idee zu einer sinfonischen Dichtung für großes Orchester, konnte aber damit nicht so reüssieren wie mit seiner beachtlichen Liedkunst, die er oft in einem unaufhaltsamen Schaffensrausch produzierte. Für die Uraufführung seines Werkes war ein Dirigent schwer zu finden und vermochte dann auch zu keinem Erfolg führen.

Selten Gespieltes in großer Meisterschaft

Wie immer die bewundernswerte Beherrschung der Orchestrierung bei Rott und Wolf anzuführen sind, muss die Bekanntschaft mit den Werken beider Komponisten anlässlich des Brucknerfestes dankbar vermerkt werden. Gehören sie doch kaum oder gar selten zum Standardrepertoire großer Orchester.

Ein großes Glück mit dem Programm bescherte daher dem interessierten Publikum das in Hundertschaft angereiste ORF Radio-Sinfonieorchester unter seiner Chefdirigentin Marin Alsop (61). Eine mit Inbrunst und präziser Ausdeutung des Inhalts jeder Musik und ihrer Schöpfer agierende Pultregentin, deren Vorbildeigenschaften eigentlich erst nach der Pause so richtig hervortraten. Die bekannte Weltkarriere der Amerikanerin hat sicher schon Leonard Bernstein als ihr Mentor vorgezeichnet.

Wie leidenschaftlich sie die Tondichtung in Symphonieform D-Dur „Titan“ des ebenfalls jungen Gustav Mahler in der fünfsätzigen Urfassung aus 1885-1888, rev. 1893, bis ins Detail aus dem Gedächtnis gestaltete, war schlechthin eine unvergleichliche Meisterleistung und für ihr Orchester, das sich längst als auf jedem Gebiet erfolgreicher Klangkörper etablieren konnte, ein hoher Qualitätsbeweis. Entsprechend stürmisch war die Reaktion auf das Brucknerfestkonzert, dem Gustav Mahler die Krone aufgesetzt hatte.