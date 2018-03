Lindsey Vonn hat beim Weltcupfinale in Aare die letzte Saison-Abfahrt vor Sofia Goggia gewonnen und ihren 82. Weltcupsieg gefeiert. Zum perfekten Ergebnis fehlte der US-Amerikanerin eine Läuferin, die sich zwischen sie und die Italienerin geschoben hätte. So ging die Weltcup-Kugel für die Abfahrtswertung um drei Punkte an Olympiasiegerin Goggia. Beste ÖSV-Läuferin war Nicole Schmidhofer als 9.