Vor 100 Jahren entschied sich Südkärnten für Österreich

Nach dem Ersten Weltkrieg sind die Grenzen in ganz Mitteleuropa neu gezogen worden. In den meisten Fällen wurden die Grenzverläufe von den Siegermächten bestimmt, doch in Südkärnten und vier weiteren Grenzgebieten fanden Volksabstimmungen statt. Am 10. Oktober 1920 entschieden sich rund 59 Prozent der Bevölkerung Südkärntens für den Verbleib bei Österreich, und das obwohl rund 70 Prozent der Bevölkerung in der Abstimmungszone slowenischer Muttersprache waren. Drei Tage lang, von 8. bis 10. Oktober, feiert das offizielle Kärnten nun den 100. Jahrestag. Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern stehen auf dem Programm, bis es am Jahrestag einen ökumenischen Gottesdienst und danach eine Festsitzung des Kärntner Landtags gibt, an der auch die Präsidenten Borut Pahor und Alexander Van der Bellen teilnehmen werden. Das große Fest mit 6000 Teilnehmern und 30.000 Besuchern wurde Opfer des Coronavirus.