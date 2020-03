Vor dem Rückrundenstart herrscht Ungewissheit im Aufstiegsrennen

Wer will rauf? Eine Frage, die sich alle Jahre wieder vor dem Frühjahrsstart in der OÖ-Liga stellt.

So auch vor dem Auftakt am Freitag, der wie die gesamte Rückrunde viel Spannung, aber auch Ungewissheit mit sich bringt.

„Wollen Meister werden“

Herbstmeister Wallern/St. Marienkirchen macht aus den Ambitionen keinen Hehl. „Wir wollen schon Meister werden“, sagte Trainer Rainer Neuhofer. In puncto Aufstieg ist die Sache nicht ganz so klar. „Es gibt Signale, aber es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu fabulieren, wir haben noch eine Riesenaufgabe vor uns. Sollte es dann so sein, sind Mannschaft und Verein am Zug, sich zu deklarieren“, so Neuhofer.

Bitter: Mit Edin Ibrahimovic und Eric Zachhuber fallen zwei Leistungsträger lange aus. Deshalb weiß der Coach: „Es wird ein, zwei Klassen schwieriger, die Leistungen vom Herbst zu wiederholen.“ Keine Aufstiegsambitionen hegt der punktgleiche Zweite Weißkirchen/Allhaming.

„Deswegen haben wir uns auch nicht verstärkt, das wäre ja pervers gewesen“, sagte Trainer Alfred Olzinger. Trotzdem wollen die Weißkirchner an die Leistungen von der Hinrunde anknüpfen. „Wir haben uns die Latte mit 32 Punkten selbst sehr hoch gelegt. Wir wollen vorne dabei sein, wenn wir in den Top drei bleiben, wären wir sehr zufrieden“, so Olzinger.

Das große Fragezeichen

Bleibt einmal mehr das große Fragezeichen Oedt. Boss Franz Grad hatte in der Winterpause gemeint, er wünsche sich einen Meistertitel von Wallern. „Es wäre toll, wenn die Konkurrenz nicht schwächelt und wir nicht wieder Erster werden. Die OÖ-Liga ist für Oedt die Wunschliga.“ Werden die Trauner Meister und verzichten erneut auf den Aufstieg, müssten sie in die Landesliga absteigen. Die Konkurrenz traut dem Braten nicht. Im Raum stand auch immer wieder eine Spielgemeinschaft.

Die Konkurrenz traut Oedt nicht

„Bei diesen Verpflichtungen glaube ich nicht, dass sie Dritter werden wollen“, zweifelte Neuhofer. „Solche Transfers wären dann nicht logisch“, nickte Olzinger. Mit Robert Pervan (WSC Hertha), Daniel Kerschbaumer (vereinslos), Dino Kovacevic (Steyr) und Alexander Bauer (GAK) zog Oedt einige Verstärkungen an Land.

Drei Langzeitverletzte und zwei Gesperrte zum Auftakt bedeuten trotzdem eine angespannte Personallage. Die Ziele sind aber klar: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und den Punkterückstand aufholen“, sagte Trainer Stefan Rapp. Mit dem Thema Aufstieg beschäftige man sich nicht: „Da sind wir nicht involviert.“

Lachender Vierter könnte Bad Schallerbach werden. Der Aufsteiger liegt nur fünf Zähler zurück.