Vor der Vernichtung gerettet

Von Christian Pichler

Reinhold Duschka, 1900 bis 1993, rettete zwei Menschenleben. Duschka war der Bergkamerad von Rudolf Kraus, des Kindesvaters von Lucia. Lucia wurde 1929 geboren, ihre Mutter hieß Regina, eine Wiener freigeistige Frau. Regina wollte von einer Heirat mit Rudolf nichts wissen. „… nichts gegen den Rudi, sollte sie einmal sagen, anständig ist er, gewissenhaft, hilfsbereit, alles, was du willst, aber als Ehemann wäre er nicht zum Aushalten.“

Als im März 1938 die Nazis in Österreich einmarschieren, wird die Lage für die Jüdin Regina und ihre Tochter Lucia zusehends bedrohlich. Rudolf kann nicht helfen, er steckt beruflich in Persien fest, wird bei Kriegsausbruch als feindlicher Ausländer nach Australien verschifft.

Reinhold Duschka springt rettend ein. Vermutlich im Herbst 1941 — Lucia erinnert sich nicht mehr genau — finden Regina und Lucia gerade noch rechtzeitig Unterschlupf in Duschkas Werkstätte (die anderen Mitbewohner einer sogen. „Sonderwohnung“ wurden deportiert).

Was lässt einen Mann sein Leben riskieren für andere, und das über Jahre? Erich Hackl, vielfach ausgezeichneter Autor aus Steyr (zuletzt 2017 Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich), stützt sich in „Am Seil“ vorwiegend auf die Erinnerungen Lucia Heilmans. Hackl ist der Zuhörer, der Chronist, der an keiner Stelle vorgibt, mehr zu wissen als seine Zeugin. Viele Details, einige Zusammenhänge hat Lucia vergessen, aber der Leser kann sich einfühlen, die Leerstellen dieser sachlichen und packenden „Heldengeschichte“ ausfüllen.

Über die letzten Monate im Verborgenen weiß Lucia Konkretes zu berichten. Duschka hatte in der Gumpendorfer Straße ein neues Versteck aufgetrieben, nachdem der Werkstättenhof ausgebombt worden war. Regina und Lucia tagsüber still auf einer Bank im Keller hockend, Tag für Tag, Lucia: „Ich habe einfach zu sprechen aufgehört. Mir ist das gar nicht bewusst geworden. Meine Mutter hat es erwähnt, nachher, als das Schlimmste vorbei war: Nanu, jetzt redest du wieder!“

Wer war Reinhold Duschka? Hackl sprach mit Menschen, die ihn gekannt haben. Duschka war kein Heiliger, kein talentierter Familienmensch.

Kühlen Kopf, Mut und Geduld zeigte er „draußen“, am Seil, und als er sich dem kollektiven Hass widersetzte und Leben rettete. Ein Eigenwilliger, der – auf Betreiben Lucias – von Yad Vashem als Gerechter der Völker geehrt wurde. Am Podium stehend hatte Duschka auf Lucias Enkeltochter geblickt und nur gesagt: „Das freut mich am meisten, wenn ich die Kinder heute so herumrennen sehe.“