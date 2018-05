Vor Derby herrschte „Funkstille“

Von Roland Korntner und Christoph Gaigg

Sie kennen und schätzen einander seit vielen Jahren, arbeiteten von 2011 bis 2012 bei BW Linz zusammen, danach kreuzten sich ihre Wege bei der SV Ried: Thomas Weissenböck und Thomas Sageder. „Wir stehen auch jetzt regelmäßig in Kontakt“, sagte der Blau-Weiß-Trainer. „Nur diese Woche nicht“, grinste er über die — im übertragenen Sinn — herrschende Funkstille vor dem letzten Derby am Freitag (18.30). Kumpel Weissenböck ahnte jedenfalls schon: „Wir spielen leider gegen meinen Freund Sageder, der hat immer ein paar Ideen, lässt sich sicher gegen uns wieder was einfallen.“

„Die hatten wir in den letzten Wochen auch“, replizierte Sageder bescheiden. Denn der Erfolg mit einem Punkt aus fünf Partien hielt sich in Grenzen. Und nun wartet eine „Millionen-Truppe“, wie der 34-Jährige die Innviertler bezeichnete. „Weissenböck hat die Liefering-Philosophie entschärft, auch die Flügel stehen viel breiter.“ Was ihm Hoffnung macht? „Man merkt, dass sich bei uns alle auf das Derby freuen.“

Bloß keine Ausrutscher

In Ried geht’s dagegen nicht nur um die Ehre, sondern vor allem um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. „Wir haben eine gute Basis geschaffen, aber die richtigen Schnittpartien kommen erst“, hatte Weissenböck nach dem dritten Sieg in Serie, dem 1:0 über Liefering, gesagt. Ausrutscher dürfen sich die Wikinger kaum erlauben, Wr. Neustadt (gegen Schlusslicht FAC) sitzt ihnen im Nacken. Und bei Platz vier würde wie berichtet auch eine Lizenzverweigerung in Hartberg nichts helfen, Ried muss in die Top 3 kommen.

BW Linz muss abspecken

In Linz beschäftigt man sich derweil schon mit der kommenden Saison. Für diese zeichnet sich ja ein großer Umbruch ab — allerdings nicht nur wegen der jüngsten Leistungen. Sondern auch, weil in puncto TV-Gelder wohl eine erhebliche Summe wegfällt. „Und der jetzige Kader ist nicht ganz billig“, erzählte Sageder.