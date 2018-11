Vor Pause kehrte gute Laune zurück

Von Christoph Gaigg

In der Linzer Eishalle wird wieder gefeiert! Derart ausgelassen war die Stimmung jedenfalls schon lange nicht mehr, wie nach dem 5:2 über Dornbirn. Das lag zwar auch an Gäste-Angreifer Joel Broda, der bei seiner Rückkehr mit Sprechchören bedacht wurde. Aber eben auch am Spiel und vor allem am Resultat, das optimal dazu dient, ruhig in die Länderspielpause gehen zu können. Vier Siege in den vergangenen fünf Partien zeigen, dass der Pfeil langsam endlich in die richtige Richtung zeigt.

Auch wenn es freilich noch viel zu tun gibt. Gegen Dornbirn hatten die Linzer gute, aber auch schlechte Phasen. Nach einem Doppelschlag durch Corey Locke (10.), der vor der Partie für sein 1000. Karrierespiel ein Trikot mit selbiger Nummer überreicht bekam, und Jonathan D’Aversa per sehenswertem Weitschuss (12.) brachten die Wings in Führung. Der Gegentreffer 29,3 Sekunden vor der ersten Pause war dann ebenso unnötig, wie der Ausgleich durch Trotter (29.). Ehe die große Stunde von Dan DaSilva schlug:

In Minute 37 nutzte er endlich eines der Überzahlspiele zum Führungstreffer.

Zwölf Minuten vor dem Ende ließ der Angreifer nach einem Linzer Befreiungsschlag sein zweites Tor springen.

Und wenige Sekunden vor Schluss machte DaSilva per Empty-net endgültig den Deckel drauf und seinen Hattrick perfekt.

Das nächste Match steigt erst am Dienstag in einer Woche in Klagenfurt.