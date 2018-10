Vor Starkregen kam der Sturm: Schwere Schäden in Kärnten

WIEN/KLAGENFURT — Zweigeteiltes Österreich: Während Föhn die Temperaturen im Norden auf mehr als 20 Grad steigen lässt, droht der Süden des Landes heute in den Fluten zu versinken. Meteorologen warnen bereits seit Tagen vor Starkregen und Sturmböen. Bereits in der Nacht auf gestern bekam Kärnten einen ersten Vorgeschmack. Ein Sturm fegte mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde über das Land hinweg. Mehrere Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden und Hausdächer wurden abgedeckt. Dazu kamen einige Murenabgänge, die mehrere Straßen unpassierbar machten. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das turbulente Herbstwetter setzt sich heute fort. In Osttirol und Kärnten sollen laut Österreichischer Unwetterzentrale zu den bereits gefallenen rund 200 Litern Regen pro Quadratmeter heute Vormittag weitere 100 bis 150 Liter/m² hinzukommen. Damit steigt auch die Gefahr von Überflutungen, Vermurungen und Hangrutschungen noch weiter an.

Flüsse und Bäche unter strenger Beobachtung

Große Regenmengen haben gestern auch im Pinzgau, Pongau und Lungau zu hohen Pegelständen geführt. In Großarl, Bad Hofgastein und Rauris wurden am Vormittag die Meldegrenzen erreicht. Die Fließgewässer im Süden Salzburgs stünden unter „strenger Beobachtung“, teilte der Hydrographische Dienst des Landes mit.

Der Norden Österreichs scheint vom Wetter-Unbill hingegen weitgehend verschont zu bleiben. Zwar sind heute noch einige Regenfälle möglich, jedoch nur noch in geringen Mengen. Dazu sorgen die Ausläufer des Südföhns für jahreszeitlich untypisch milde Temperaturen. Bis zu 21 Grad sind möglich.

In Osttirol und Oberkärnten dominieren auch am Dienstag die Wolken, der kräftige Regen der Nacht schwächt sich aber ab und tagsüber legt der Regen auch Pausen ein. In den übrigen Landesteilen gewinnt immer öfter die Sonne die Oberhand. Abermals klettern die Temperaturen bis auf 20 Grad.

Auch zur Wochenmitte bleibt der Einfluss der föhnigen Südströmung spürbar. In weiten Teilen des Landes überwiegt der Sonnenschein, die Temperaturen bleiben mild. Ähnlich sollte es auch am Donnerstag und Freitag werden.