Vorarlbergerin Scheyer holte erstmals ÖSV-Abfahrtstitel

Die Vorarlbergerin Christine Scheyer hat am Dienstag bei den Ski-Staatsmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt ihren ersten ÖSV-Titel geholt. Die 23-Jährige setzte sich 0,05 Sekunden vor der Steirerin Ramona Siebenhofer und 0,87 vor ihrer engeren Landsfrau Ariane Rädler durch. Nicole Schmidhofer (+1,21) wurde hinter Stephanie Venier (0,92) Fünfte.

Das erste Abfahrtstraining der Herren am Dienstag wurde gestrichen, das Rennen ist für Freitag angesetzt.

Ergebnisse ÖM Ski alpin Saalbach-Hinterglemm – Damen, Abfahrt: 1. Christine Scheyer (V) 1:21,88 Min. – 2. Ramona Siebenhofer (St) +0,05 Sek. – 3. Ariane Rädler (V) 0,87 – 4. Stephanie Venier (T) 0,02 – 5. Nicole Schmidhofer (St) 1,21