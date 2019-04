Vorbereitung auf den Laufbewerb

Wer sich auf einen Wettbewerb richtig vorbereitet, hat schon fast gewonnen. Egal, ob es sich um eine Strecke von fünf Kilometer handelt oder um einen Halb- bzw. einen Marathon.

Auf die Distanz kommt’s an

Die Grundregel lautet: je länger die Distanz, desto länger die Vorbereitung: Ein 5- oder 10-km-Lauf benötigt sechs Wochen Vorbereitung, ein Halbmarathon acht bis zehn Wochen und ein Marathon mindestens zwölf Wochen. Faktoren, die dabei ebenfalls eine Rolle spielen, sind das Ziel und die Basisform. Je höher das Ziel ist, desto besser muss die Basisform sein.

Das Training wird an die Ansprüche einer bestimmten Distanz angepasst. Beim 5- und 10-km-Wettbewerb ist die Vorbereitung durch einen gesteigerten Anteil anaerober Einheiten im Wettkampftempo gekennzeichnet, z.B. Tempolauf, eventuell Intervalltrainings, Sprints. Beim Halbmarathon und speziell beim Marathon ist der anaerobe Trainingsanteil gering, Ausdauereinheiten stehen im Mittelpunkt.

Distanz bestimmt Umfang

Ein sinnvoller Trainingsumfang für eine Vorbereitung lässt sich in konkreten Zahlen nicht festlegen, doch richtet er sich immer nach der Trainingserfahrung, den Ambitionen und den Distanzen. Das heißt, je länger die Lauferfahrung und die Wettkampfdistanz und je größer der Leistungswille, desto umfangreicher sollte das Training sein. 10-km-Läufer trainieren weniger umfangreich als Marathonläufer, Anfänger weniger als „alte Hasen”. Unbedingt unterschieden werden sollte bei einer Vorbereitung zwischen dem Wettkampfhöhepunkt und so genannten Aufbaubewerben.

In die Vorbereitung auf einen Höhepunkt gehören mindestens zwei Aufbaurennen über entsprechend kürzere Distanzen. Eine Ausnahme bildet die 5-km-Distanz, dort können die Vorbereitungsrennen über dieselbe Distanz gehen. Spitzenläufer bereiten 5 km-Rennen auch mit Unterdistanz-Rennen über 1500 und 3000 Meter vor. Ein Rennen über die Strecke von zehn Kilometer würde ich zwei 5-km-Distanzen teilen.

Rechtzeitig reduzieren

In den beiden letzten Wochen vor dem Wettbewerb sollte das Training reduziert werden. In der vorletzten Woche mindestens auf 70 Prozent des Gesamtumfangs, in der letzten Woche mindestens auf 50 Prozent. Belastungen müssen aber auch in den letzten Wochen vor dem Wettkampf sein, damit die Muskulatur die Spannung nicht verliert. Am Wochenende vor dem Wettkampf sollten Anfänger ruhig im Rahmen eines normalen Trainingslaufes den Bewerb simulieren.

Kohlenhydrate sind Trumpf

Stellen Sie die Ernährung bewusst auf Kohlenhydrate um, insbesondere nach der letzten belastenden Einheit vier Tage vor dem Rennen. Der Anteil der Kohlenhydrate sollte 65 bis 70 Prozent der Gesamtenergie- bilanz betragen. Wichtig ist es, viel zu trinken! Teilnehmer sollten sich viel Ruhe gönnen und auch bei der Arbeit kürzer treten. Durch das verminderte Training ist der Körper ausgeruhter als sonst und der Schlafbedarf ist nicht so hoch wie in den Wochen davor. Man sollte sich also nichts draus machen, wenn der Schlaf in der Nacht vor dem Rennen nicht optimal ist.

Sinnvoll es es, sich guter Letzt im Vorfeld des Rennens mental damit auseinander zu setzten. Wer mit Freunden über den Wettbewerb spricht, baut die nötige Spannung für ein konzentriertes Rennen auf.

