Vorchdorf investiert Millionen gegen die „Bildungsflucht“

Bgm. Schimpl: „Flucht in urbane Zentren umkehren“

Der auf dem 8600 Quadratmeter großen Areal der Kitzmantelfabrik geplante Bildungscampus Vorchdorf geht nach dem Architekturwettbewerb jetzt in die Umsetzungsphase. „Mit diesem modernen Projekt versuchen wir, die Bildungsflucht in urbane Zentren umzukehren“, bringt Bürgermeister Gunter Schimpl die offensive Bildungspolitik in seiner „industrialisierten Almtalgemeinde“ auf den Punkt. Im Endausbau soll der Bildungscampus Vorchdorf neben Volksschule, Neuer Mittelschule und Polytechnischer Schule auch Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung, Erwachsenenbildung sowie OTELO (Offenes Technologie Labor) vereinen. Darüber hinaus soll eine weitere Schulform zum Thema „Matura mit Lehre“ eingerichtet werden.

Den zweistufigen EU-weit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb hat unter ursprünglichen 27 Einreichungen schließlich das Büro Steinkellner & Partner aus Perg gewonnen. Eine besondere Herausforderung für die Architekten war es, im Bestand der bereits jetzt in der Kitzmantelfabrik untergebrachten Vorchdorfer Schulen ein Bildungsnetzwerk zu realisieren, um für die Pädagogen und die rund 600 Schüler eine Begegnungszone in einem zentralen Gebäude — dem sogenannten „Herz“ — zu schaffen. „Bereits im Vorfeld gab es einen intensiven Bürgerbeteiligungsprozess, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so Schimpl, der das Projekt mit Gesamtkosten von 15 Millionen Euro beziffert.

Interessierte können sich die Pläne zum Bildungscampus Vorchdorf am Ostermontag in der Kitzmantelfabrik anschauen.