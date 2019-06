Vorerst 11 Kandidaten für Vorsitz der Tories

Nach knapp drei Jahren an der Spitze der britischen Konservativen leitete Premierministerin Theresa May gestern Stufe 1 ihres politischen Rückzuges ein. Brieflich bestätigte sie dem Parteipräsidium ihren Rücktritt als Parteichefin. Noch am Abend startete damit das innerparteiliche Auswahlverfahren für ihre Nachfolge.

Bis Ende Juli soll dann nach einem komplexen Entscheidungsprozess feststehen, wer Theresa May an der Spitze der Tories und damit auch an der Regierungsspitze nachfolgen wird. Mit gestrigem Tag hatten elf Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bewerbung um die Spitzenposten abgegeben, wobei damit gerechnet wird, dass in den nächsten Tagen einige chancenlose Kandidaten wieder abspringen werden.

Ein Sprecher Mays sagte gestern gegenüber Journalisten, May bleibe bis zur Regelung ihrer Nachfolge offiziell Regierungschefin, werde aber das heiße Eisen EU-Austritt nicht mehr angreifen.

Johnson ist der Favorit

Als einer der Favoriten für die Vorsitzposten in Partei und Regierung gilt der frühere Außenminister und Londoner Ex-Bürgermeister Boris Johnson. Er ist bekennender Befürworter des Brexit.