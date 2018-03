Vorerst keine US-Zölle auf EU-Importe

Die intensiven Verhandlungen der vergangen Tage dürften erfolgreich gewesen sein: Die Europäische Union bleibt aller Voraussicht nach zunächst von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte am Donnerstag in Washington, die EU werde ebenso wie sechs weitere Länder vorläufig von den neuen Tarifen ausgenommen. Neben Europa dürften Mexiko, Kanada, Australien, Argentinien, Brasilien und Südkorea unter die Ausnahmeregel fallen. In der Nacht auf heute mitteleuropäischer Zeit wollte US-Präsident Donald eine Erklärung dazu abgeben.

Verhandlungsmarathon

Der nunmehr wahrscheinlichen Lösung waren massive Anstrengungen der politischen Spitzen Europas vorangegangen. Handelskommissarin Cecila Malmström wie auch der neue deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier waren diese Woche nach Washington gereist, um einen offenen Handelskrieg mit den USA abzuwenden. Heute sollen die Einfuhrhemmnisse in Kraft treten, die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium dürften sich nun vor allem gegen China richten.

Erleichterung in Europa

Nach der ersten Ankündigung der Ausnahme für die EU war die Erleichterung in Europa groß. „Ich bin froh über die nun bekanntgegebene Ausnahme für die EU. Das ist ein Ergebnis der klaren Haltung der Europäer in den Gesprächen mit den USA. Ein Handelskrieg hätte nur beiden Seiten geschadet, insbesondere exportorientierten Ländern wie Österreich“, bekundete etwa Kanzler Sebastian Kurz. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, twitterte: „Ein Funken Hoffnung für rationale Politik.“

Damit dürfte sich der Handelskrieg nun vor allem zwischen den USA und Billigstahl-Produzent China abspielen. Trump kündigte ein bis zu 60 Mrd. Dollar schweres an China gerichtetes Maßnahmenpaket an, das auch gegen Diebstahl geistigen Eigentums gerichtet sein soll. China drohte umgehend mit Konsequenzen, sollte US-Präsident Donald Trump das Land tatsächlich ins Visier nehmen. China werde nicht „untätig herumsitzen“ und zulassen, dass die legitimen Rechte und Interessen des Landes verletzt würden, erklärte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag.