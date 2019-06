Vorhang auf für den letzten Life Ball

Am Samstagabend wird der letzte Life Ball über die Bühne gehen. Nach 26 Jahren hatte Organisator Gery Keszler vor einigen Wochen das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gäste haben sich dieses Mal u.a. die Hollywood-Stars Katie Holmes und Lindsay Lohan angesagt. Das Event steht unter dem Motto “United in Diversity” und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt.

Moderiert wird das Event von Conchita Wurst – sie agiert als Zirkusdirektor – sowie Dianne Brill, der Muse von Künstler Andy Warhol. Bei der Eröffnung werden schrecklich aussehende Zirkusfreaks über den Rathausplatz Richtung Bühne einziehen, das einem Zirkuszelt nachempfunden ist. Dort werden sie auf den Zauberer von Oz treffen und ins Farbenspektrum des Regenbogens gebracht.

Die Debütanten – dieses Mal Alt und Jung, denn die Altersgrenze wurde auf 75 Jahre hochgeschraubt – eröffnen unter der Leitung der Tanzprofis Thomas Schäfer-Elmayer und Thomas Kraml. Für die Modenschau zeigt sich heuer Jungdesigner Christian Cowan verantwortlich. Die Regenbogenfarben werden den letzten Life Ball dominieren, da dies die Brücke zur gerade in Wien stattfindenden EuroPride bilden soll.