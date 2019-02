Vorhang auf für Herbert Ploberger: Landesgalerie zeigt sein Schaffen

Von Andreas Huber

Der 1902 in Wels geborene Maler Herbert Ploberger hat mittlerweile einen festen Platz in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, der Allgemeinheit ist sein Schaffen jedoch nahezu gänzlich unbekannt. Entgegensteuern soll hier die Ausstellung „Herbert Ploberger. Im Spannungsfeld zwischen bildender und angewandter Kunst“ in der Landesgalerie Linz. Heute Abend um 19 Uhr wird sie feierlich eröffnet.

Im „Brotberuf“ Kostüm- und Bühnenbildner

Der Maler Ploberger gehört mit seinen Stillleben und Porträts, die zwischen 1925 und 1929 in Paris, Wien und Berlin entstanden sind, zu den bekanntesten österreichischen Vertretern der Neuen Sachlichkeit. Diese Kunstform besticht durch klare Strukturen und starken Ausdruck, geprägt vom Realismus der 1920er Jahre, und hat ihren Schwerpunkt in Deutschland begründet – sie wird auch oft als „Magischer Realismus“ und „Verismus“ bezeichnet. Dieser bedeutende und bisher am besten erforschte Abschnitt aus Plobergers Leben – er bildet den ersten Teil der Ausstellung – endet schließlich im Jahr 1929, da er zur Zeit der Weltwirtschaftskrise von der Malerei alleine nicht mehr leben konnte.

Sozusagen als „Brotberuf“ schuf sich Ploberger fortan auch als freiberuflicher Kostüm- und Bühnenbildner für Theater-, Film- und Fernsehproduktionen einen Namen innerhalb der Branche. Gerade jene Werke, die daraus entstanden – allesamt künstlerisch beeindruckende Skizzen und Bilder – sind im Gegensatz zu den Ölmalereien seiner jungen Jahren kaum bekannt. Sie bilden den zweiten und größten Teil dieser Ausstellung.

Noch nie öffentlich gezeigte Arbeiten

Landesgalerie-Leiterin Gabriele Spindler betont den exklusiven Charakter von Plobergers angewandter Kunst: „Bei uns werden sehr viele Werke von ihm präsentiert, die noch nie zuvor öffentlich zu sehen waren.“ Das Ölgemälde „Interieur mit Stillleben“ (auch „Stillleben mit Tulpen“ genannt) – siehe Bild unten – etwa ist von Kuratorin Ingrid Radauer-Helm neu „entdeckt“ worden: „Ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt existiert. Und nun hängt es hier in Linz. Ich hoffe ja, dass weitere Werke von Ploberger irgendwo noch auftauchen werden.“ An insgesamt etwa 170 Theater-, Film- und Fernsehproduktionen war Herbert Ploberger während seiner vierzigjährigen Karriere als Kostüm- und Bühnenbildner künstlerisch beteiligt. Ab 1933 entwarf er Kostüme für Burgtheater- und Staatsoperninszenierungen in Wien und für Max Reinhardts legendären Faust bei den Salzburger Festspielen. Kostümbild-Aufträge für UFA-, Terra- und Tobis-Filmproduktionen folgten bis tief hinein in die Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Brandbombe zerstörte Großteil seiner Werke

Nachdem 1943 eine Brandbombe sein Berliner Atelier und damit den Großteil seiner Bilder zerstörte, verarbeitete Ploberger seine Eindrücke der verbrannten Stadt während der kommenden Jahre in über 60 Werken. Viele dieser Kriegsbilder bilden den dritten Teil der Ausstellung im zweiten Stock der Landesgalerie. Nach Kriegsende entwarf Ploberger dann am Landestheater Linz und am Wiener Theater in der Josefstadt zahlreiche Bühnenbilder. Bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr wirkt der Künstler abwechselnd und oft auch parallel an den unterschiedlichsten Theater- und Filmprojekten mit. 1977 starb Ploberger schließlich in München an einem Lungenkrebsleiden.

Alle Schaffensbereiche Plobergers werden in dieser Ausstellung, die noch bis 26. Mai zugänglich ist, abgebildet. Von seinen 13 noch vorhandenen Ölgemälden konnten zwölf eigens zusammengetragen werden. Auch eine Monografie mit Werkverzeichnis erscheint pünktlich zur Eröffnung. Am 10. Februar und am 26. Mai wird zudem jeweils eine Kuratorinnenführung angeboten.