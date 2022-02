Vorletzter Akt beim S10-Weiterbau

Der Weiterbau der Mühlviertler Schnellstraße S10 kommt in die entscheidende Phase. Am Dienstag befasste sich das Bundesverwaltungsgericht in Wien mit zwei Einwendungen gegen den im August 2021 vom Klimaschutzministerium erlassenen UVP-Bescheid für die Umfahrung Rainbach.

Dabei handelt es sich um das erste von zwei Teilstücken für den Lückenschluss der S10 – zwischen Freistadt Nord und der Staatsgrenze in Wullowitz fehlen gut 15 Kilometer.

Während Gerichtssprecher Dietmar Rust auf VOLKSBLATT-Anfrage darauf verweist, dass die Entscheidung schriftlich ergeht, zeigt sich Günter Lorenz, Bürgermeister von Rainbach (ÖVP), optimistisch, dass der UVP-Bescheid rechtskräftig wird.

Befürchtung entkräftet

„Eine Einwendung eines Mitglieds der Bürgerliste wurde zu spät eingebracht und daher nicht berücksichtigt. Bei der zweiten Einwendung, die von einem FPÖ-Gemeinderat eingebracht wurde, konnte ein Sachverständiger seine Befürchtungen entkräften“, so Lorenz. Der Mandatar ist wie berichtet der Auffassung, dass er seinen geplanten Geflügelbetrieb nach dem Bau der Umfahrung nicht im Vollerwerb betreiben kann.

Der Bürgermeister zeigt sich gegenüber dem VOLKSBLATT aber enttäuscht, dass vor der Gemeinderatswahl im Herbst 2021 alle Parteien und Gemeinderäte Einigkeit demonstriert und betont haben, von Einsprüchen Abstand zu nehmen, um den S10-Weiterbau nicht weiter zu verzögern. Mittlerweile gebe es auch beim Land OÖ vier Einsprüche gegen das naturschutzrechtliche Verfahren von Bürgerlisten-Mitgliedern und denselben Anrainern.

Sollte es bis zum Sommer grünes Licht geben, stünde dem von der Asfinag im Jahr 2023 angepeiltem Baubeginn nichts mehr entgegen. Die Verkehrsfreigabe ist für 2027 geplant, anschließend soll bis 2031 der Lückenschluss erfolgen.

Von Heinz Wernitznig