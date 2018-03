Vorstände zu 95 Prozent männlich

Frauen sind in den Führungsebenen der heimischen Unternehmen nach wie vor stark unterrepräsentiert. 95 Prozent der Vorstände in den Unternehmen des ATX Prime Marktes sind männlich. Das zeigt eine aktuelle Deloitte-Analyse. Von den 135 Vorstandspositionen in den 38 ATX Prime Market Unternehmen werden nur sieben von Frauen besetzt. Das entspricht einer Frauenqoute von fünf Prozent. Auch bei den Aufsichtsratspositionen gibt es noch Aufholbedarf. Hier sind nur 19 Prozent weiblich. Dabei mangelt es aber nicht an der Zahl der qualifizierten Frauen, wie die Analyse von 10.000 Bewerbungen der Jahre 2015 bis 2017 zeigt. 28 Prozent der ausgeschriebenen Führungspositionen wurde weiblich besetzt. Bei den Vorstandspositionen waren es 20 Prozent die mit Frauen besetzt wurden. „Der Anteil der Besetzungen deckt sich fast mit der Bewerberinnenquote“, schildert Gundi Wentner, Partnerin bei Deloitte.

Steigende Tendenz bei Bewerbungen

Die verstärkte öffentliche Diskussion und konkrete politische Maßnahmen, hätten dazu beigetragen, dass sich Frauen vermehrt für Führungspositionen bewerben. 2015 haben sich nur zehn Prozent Frauen für Geschäftsführungs- oder Vorstandspositionen beworben, 2017 waren es bereits 22 Prozent. Auch die oft gehörte Ansicht, dass Frauen weit weniger Gage verlangen und deshalb weniger verdienen, relativiert sich. „Bei der Analyse der Gehaltsvorstellungen im Topmanagement wurde festgestellt: Frauen verlangen mit einer Differenz von rund fünf Prozent nur geringfügig weniger als Männer“, betont Wentner. Dass männliche Führungskräfte besser als ihr weibliches Pendant verdienen, liege daran, dass Gehaltsverhandlungen in den Unternehmen oft intransparent und geschlechterspezifisch verliefen.