Vorwärts gab „rote Laterne“ ab

Von Roland Korntner

Das Abstiegsgespenst, es kreist bedrohlich über dem SK Vorwärts, die Steyrer kamen trotz bester Chancen im Nachtragsspiel gegen Kapfenberg nur zu einem 1:1 (0:0). Kein echter Befreiungsschlag, denn damit konnte zwar die rote Laterne in der Zweiten Fußball-Liga an den SV Horn weitergereicht werden, der Rückstand auf den rettenden 13. Rang beträgt aber noch immer vier Punkte.

Es war ein Match, das nur langsam in die Gänge kam. Mustecic (15.) und Dirnberger (36.) wurden für die Hausherren gefährlich, der Führung näher war aber der KSV, doch Puschl traf nur die Stange (18.), im Nachsetzen vergab Mensah zweimal.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Steyrer aber auf das Tempo, doch Sanou (47., 71.), Halbartschlager (49.), Lichtenberger (57.) vergaben beste Chancen — lediglich Gasperlmair traf per Abstauber (77.), womit er die Führung der Steirer durch Sabitzer (59.) wettmachen konnte. In der Schlussphase hatten Lichtenwagner (93.) bzw. Mensah (89./Latte) dann den Matchball auf dem Fuß.

In der Regionalliga Mitte trennte sich WSC Hertha am Montag von Trainer Stefan Kuranda und seinem Co Stefan Wahlmüller. Interimistisch coacht Emin Sulimani das Team, der designierte Sportliche Leiter Gerald Perzy soll nun Trainerkandidaten suchen.