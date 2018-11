Vorweihnachtliche Matinee zugunsten des Linzer Doms

Von Barbara Stiendl

Am Sonntag lud die Initiative Pro Mariendom zu einer vorweihnachtlichen Matinee ins Linzer Musiktheater. Musikalisch gestaltet wurde die Matinee von international erfolgreichen und renommierten Künstlerinnen und Künstlern des Landestheaters: Sopranistin Gotho Griesmeier und Bariton Martin Achrainer. Am Klavier wurden die beiden begleitet von Marc Reibel, derzeit Kapellmeister am Linzer Musiktheater.

Sie begeisterten die rund 350 Gäste mit Werken von Robert Schumann, Franz Schubert oder auch dem eindrucksvollen „Ave Maria“ von Robert Stolz. Zwischen den Musikblöcken luden besinnliche, zum Nachdenken anregende, aber auch humorvolle Texte und Geschichten, vorgetragen und erzählt von Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft und Politik, zum Innehalten und Einstimmen auf die Vorweihnachtszeit ein. In den Dienst der guten Sache stellen sich dabei neben den Schirmherren der Initiative — Bischof Manfred Scheuer, Bgm. Klaus Luger und LH a. D. Josef Pühringer — auch Landesrätin Christine Haberlander, RLB OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller, Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, OÖ Versicherung-Generaldirektor Josef Stockinger und LINZ AG-Generaldirektor Erich Haider. Der Gesamterlös der Veranstaltung wurde von Intendant Hermann Schneider mit mehr als 10.000 Euro bekanntgegeben. Unter den rund 350 Gästen waren auch Presseclub-Präsidentin Christine Haiden, Bischofsvikar Willi Vieböck und Bert Brandstetter (Kath. Aktion).

