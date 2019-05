Vorzeige-Dienststelle für Autobahnpolizisten

Von Heinz Wernitznig

KEFERMARKT — Freudentag für die Beamten der Autobahnpolizei (API) Neumarkt (Bezirk Freistadt): Im Herbst 2020 werden sie von dem beengten und strategisch ungünstig gelegenen Standort in die neu errichtete Dienststelle in der Nachbargemeinde Kefermarkt übersiedeln. Dies gaben gestern Bürgermeister Herbert Brandstötter sein Vizebürgermeister Gerald Koller (beide ÖVP) sowie hochrangige Vertreter der oberösterreichischen Polizei anlässlich der Unterzeichnung des Mietvertrages mit dem Investor bekannt.

Die Baufirma Singer mit Sitz in Tragwein wird laut Senior-Chef Wolfgang Gutenthaler zwischen 600.000 und 700.000 Euro in die barrierefreie Vorzeige-Dienststelle Kefermarkt investieren. Sie hat eine Nutzfläche von 380 m², verfügt über acht Garagenplätze sowie eine Fotovoltaikanlage am Dach. Vor allem befindet sich der Standort in unmittelbarer Nähe zur S10 Mühlviertler Schnellstraße, wobei die Autobahnpolizisten eine Betriebszufahrt nützen können. Der Baubeginn ist laut dem Baumeister für September geplant.

Vorbild für weitere Projekte

Die Beamten der API Neumarkt (33 Dienstposten) überwachen rund um die Uhr den Abschnitt von der Staatsgrenze Wullowitz bis zur Prinz-Eugen-Straße in Linz. Angesichts der prognostizierten Steigerung des Verkehrs auf der S10 wird die Dienststelle, die als Vorbild für weitere Projekte dienen soll, laut dem Leiter der Verkehrsabteilung der oö. Polizei, Klaus Scherleitner, weiter an Bedeutung gewinnen.