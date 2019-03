Votum gegen roten Korruptionsfilz

Zuzana Caputova wird erste Staatspräsidentin der Slowakei. Der klare Sieg der liberalen Bürgeranwältin bei der Stichwahl, die sie am Samstag mit 58,4 zu 41,6 Prozent für sich entschied, ist nicht zuletzt ein Zeichen gegen den Korruptionsfilz im Umfeld der sozialdemokratischen Regierungspartei. Dem unterlegenen Kandidaten, EU-Kommissar Maros Sefcovic, dürfte die Unterstützung der Sozialdemokraten eher geschadet als genützt haben.

Es geht auch ohne populistische Sprüche

Nach Ansicht von Beobachtern konnte Caputova vor allem davon profitieren, dass sie die nach dem bis heute ungeklärten Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten vor einem Jahr entstandene Proteststimmung im Land kanalisiert hat. Kuciak hatte über korrupte Machenschaften in den innersten Machtzirkeln des Landes recherchiert. Im Wahlkampf hat Caputova fast wortgleich die Slogans der seit einem Jahr immer wieder stattfindenden Massendemonstrationen übernommen.

Die 45-Jährige will wie ihr parteiloser Vorgänger Andrej Kiska eine „klar pro-europäische Position“ vertreten. Und sie versteht sich auch als Bollwerk gegen den Populismus, was im Stichwahlkampf spürbar wurde. Hatten in der ersten Runde noch rechtspopulistische und rechtsextreme Kandidaten für Misstöne gesorgt, ging es nach deren Ausscheiden wesentlich zivilisierter zu, was auch ein Verdienst des Gegenkandiaten war: Sefcovic widerstand der Versuchung, Anhänger der ausgeschiedenen Populisten mit polarisierenden Themen zu umwerben.

Die vor zehn Jahren als Umweltaktivistin erstmals politisch aktiv gewordene Caputova würdigte dies in ihrer Siegesrede: „Ich freue mich nicht nur über den Wahlsieg, sondern auch über die Art, wie er gelungen ist: Wir haben gezeigt, dass man nicht ein populistisches und aggressives Vokabular verwenden muss, um erfolgreich zu sein.“

Mit der Regierung des sozialdemokratischen Premiers Peter Pellegrini erwarte sie eine „konstruktive Zusammenarbeit“, so Caputova, die am 15. Juni angelobt wird. Der scheidende Staatschef Kiska würdige seine Nachfolgerin als Frau, „die Werte wie Anständigkeit in der Politik symbolisiert“.

Das slowakische Staatsoberhaupt hat ähnlich wie in Österreich vorwiegend repräsentative Aufgaben.