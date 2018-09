VW-Abgasmanipulationen betreffen laut Medien auch Benziner

VW, Audi und Porsche sollen Abgastests auch bei einigen Benzinern manipuliert haben. Dies gehe aus Zeugenberichten in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft München hervor, berichtete die „Bild am Sonntag“. Ein VW-Sprecher wollte sich zu den Fragen wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern. Das deutsche Verkehrsministerium sieht indes keine Anhaltspunkte für einen Betrug bei Benzinern.

Bei einem Krisentreffen im November 2015 hätten Experten aus dem VW-Konzern berichtet, dass Automatikgetriebe der drei Marken Schaltprogramme enthielten, die nur auf dem Prüfstand aktiv seien und Emissionswerte beeinflussen könnten. Zeugen hätten den Ermittlern gegenüber erklärt, dass die Getriebefunktionen in erster Linie zur Manipulation des CO2-Ausstoßes und damit des Spritverbrauchs genutzt worden seien.

Der VW-Sprecher gab keine Stellungnahme ab, verwies aber darauf, dass der Wolfsburger Auto-Hersteller in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Kraftfahrtbundesamt über Getriebethemen gesprochen habe. „Es gibt in diesem Zusammenhang keine neuen Sachverhalte.“

Nach Angaben des deutschen Verkehrsministeriums haben sich bisher keine Anhaltspunkte für einen Betrug bei Benzinern des Konzerns ergeben. Das teilte die Behörde am Sonntag auf Anfrage in Berlin mit. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sei den bereits bekannten Vorwürfen nachgegangen.

Die Staatsanwaltschaft München wollte sich am Sonntag nicht zu dem Bericht äußern. VW teilte mit, Getriebethemen seien mit dem KBA in den vergangenen Monaten intensiv besprochen worden. „Es gibt in diesem Zusammenhang keine neuen Sachverhalte mehr.“ Entscheidungen und Maßnahmen seien erfolgt. „Zu den weiteren Fragen, die im Kontext staatsanwaltlicher Ermittlungen stehen, können wir uns vor dem Hintergrund der laufenden Verfahren wie üblich inhaltlich nicht äußern.“

Aus einer internen Präsentation, die der Zeitung vorliege, gehe hervor, wie gewünschte Schaltprogramme auf dem Prüfstand aktiviert würden, um Emissionen zu verringern, schrieb die „Bild am Sonntag“ weiter. Eine Anleitung betreffe den T5 Bulli. Demnach solle der Testfahrer zum „Aktivieren des Rollenmodus“ die Zündung einschalten, den Warnblinker betätigen und fünf Mal das Gaspedal 100 Prozent drücken.

Im November 2015 hatte VW zugegeben, bei der Typ-Zulassung zahlreicher Modelle zu niedrige CO2-Werte angegeben und damit falsche Versprechen über den Sprit-Verbrauch gemacht zu haben. Davon waren nach ersten Angaben des Dax-Konzerns rund 800.000 Fahrzeuge betroffen, darunter auch mehrere Benziner. Später reduzierte VW die Zahl der betroffenen Fahrzeuge auf etwa 36.000. Bis dahin war der Abgasskandal auf die Manipulation von Stickoxidwerten bei Dieselautos beschränkt.