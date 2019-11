VW Passat: Sehr elegant, der Variant

Es gibt Dinge, die ändern sich kaum. Ein solches Beispiel ist der VW Passat, dessen Facelift äußerlich kaum als ein solches durchgeht. Der Heckschriftzug ist nun woanders angebracht, beim Kühlschutzgitter den Stoßstangen sowie den Front- und Heckleuchten (natürlich in LED) gibt´s minimale Anpassungen – und das war es dann auch schon.

Warum auch großartig herumtüfteln, der Wagen ist immerhin seit dem Jahr 1973 ein Dauerbrenner von dem die Wolfsburger bis dato mehr als 30 Millionen Einheiten abgesetzt haben. Entsprechend seriös, elegant, ausgereift und wohlbekannt ruht der 4,89 Meter lange Kombi auf den aufpreispflichtigen 18er-Alus. Die runde Linienführung und die dezenten Chrom-Applikationen verhelfen dem Kombi in der Ausstattungslinie Elegance darüber hinaus zum familienfreundlichen Image.

Typenschein VW Passat Variant Elegance TDI DSG Preis: ab € 46.072,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 60.859,56 unter anderem inklusive Ambientebeleuchtung „Plus“ € 297,60, Fahrassistent „Travel Assist“ € 922,56, Lederpaket Nappa € 856,68, R-Line Paket € 1434,68, Rückfahrkamera € 438,96, Spurwechselassistent € 618,76 und Dachhimmel in Titanschwarz € 288,92; einen VW Passat Variant (1,5 TSI Passat) gibt es ab € 34.790,-

NoVA/Steuer: 4 %/ € 649,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre Neuwagengarantie, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 2 Jahre Reparatur-Gewährleistung auf Werkstattarbeit, Originalteile und Originaltauschteile

Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1968 cm³, 110 kW/150 PS bei 3000 U/min, max. Drehmoment 360 Nm bei 1600-2750 U/min

Getriebe: Siebengangautomatik

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,1 s

Leistungsgewicht: 11,03 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 4,5/3,8/4,1 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,6 Liter

CO2-Ausstoß: 109 g/km

NOx: 0,0273 g/km; Euro 6 Eckdaten:

L/B/H: 4889/1832/1516 mm

Radstand: 2786 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1654/2170 kg

Kofferraum: 650-1780 Liter

Tank: 66 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 235/45 R18 94W auf 18“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/TPMS

Airbags: 6

Denn für Familien ist der Kombi definitiv gemacht. Das Platzangebot ist in der ersten Reihe phänomenal und in der zweiten Reihe können sich die Fondpassagiere ebenfalls auf dem Ledergestühl gemütlich ausbreiten. Abgerundet wird die Wohlfühl-Atmosphäre von großzügig dimensionierten Ablagemöglichkeiten in Hülle und Fülle. Das Cockpit selbst ist ebenfalls typisch VW: Ohne Schnörkel, keine Knopferlflut und keine irrwitzigen Blinkanimationen. Stattdessen herrschen gediegene Sachlichkeit und dezente Eleganz vor. Die Haptik der Materialien geht schwer in Ordnung, die Verarbeitung ist auf gewohnt hohem Niveau.

Während man die optischen Aufhübschungen dem überarbeiteten Passat nicht anmerkt, gibt er sich in Sachen Infotainment komplett aufgemotzt. Im Passat verschmelzen fünf digitale Bausteine zu optimal vernetzter Mobilität: eine neue Infotainment-Generation, eine Online-Konnektivitäts-Einheit mit integrierter SIM-Karte, „Volkswagen We“ als Online-Ökosystem, das digitale Cockpit sowie ein Head-up-Display. Das Ergebnis?

Ein Cockpit am Puls der Zeit mit logischer Menüführung, intuitiver Bedienung, größtenteils sehr guter Spracherkennung und umfassenden Informationen für den Fahrer – etwa auf dem 9,2 Zoll großen Touchscreen – und dem einen oder anderen liebevoll gemeinten Hinweis, beispielsweise dass man das Smartphone nach Fahrtende nicht im Auto vergessen soll.

Im gut 60.000 Euro teuren Kombi verrichtet ein Zweiliter-Dieselmotor unaufgeregt seine Dienste. Das leise Aggregat wird nur bei höheren Touren laut, tut sich allerdings schwer, die Kraft beim Start auf die Vorderräder zu bringen. Das Ergebnis? Quietschende Reifen und verstörte Blicke, warum eine Familienkutsche so brachial beschleunigt werden will. Abseits dieser Schwäche gibt sich der Passat sonst keine Blöße.

Die 150 PS reichen allemal für flotte Fahrten, die Siebengangautomatik sortiert schnell und kaum merkbar die Gänge, die Lenkung gibt sich direkt, präzise und feinfühlig während das wuchtige Lederlenkrad mit seinen vielen Knöpfen gut in der Hand liegt. Traktion und Federung sind komfortabel und die Bremsen lassen sich wohl dosiert einsetzen. Unterstützt wird der Fahrer zudem von etlichen Assistenzsystemen – etwa Rückfahrkamera oder adaptiver Tempomat, der automatisch die erlaubte Maximalgeschwindigkeit wählt – weshalb das Fahren zum Vergnügen wird.

Denn der elegante Kombi erweist sich auch als Sparefroh, verbraucht in der Praxis bei moderater Fahrweise lediglich 5,6 Liter. Damit ist auch klar: Die Domäne des Passat ist und bleibt die Langstrecke; perfekt für Familienurlaube oder Außendienstmitarbeiter.

Fazit: Man bekommt, was man erwartet – und sogar noch mehr. Denn der ab Werk mittelmäßig ausgerüstete elegante Mittelklassekombi klopft wegen seiner Verarbeitung und der Assistenzsysteme schon bei der Oberliga an. Allerdings auch preislich, wenn es ein paar Extras dazu sein sollen.