VW Polo: (Erd-)Gas geben ohne Reue

In Zeiten wachsender Umweltbedenken werden meist Autos und deren Fahrer zu Sündenböcken gemacht. Wer nicht mit Benzin- oder Diesel-Abgasen die Luft belasten will, der hat neben der Elektrizität auch eine kostengünstige Alternative: Der Betrieb mit verdichtetem Erdgas ist verhältnismäßig umweltfreundlich und ermöglicht wortwörtlich ein Gas geben ohne Reue. Der neue VW Polo TGI Comfortline ist so ein CNG-betriebenes Auto, das mit wenig Verbrauch und viel Komfort punktet.