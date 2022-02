VW Polo R-Line – Dauerbrenner mit R

Seit Frühjahr 1975 hat VW den Polo im Programm. Der ursprünglich 3,5 Meter lange Kleinwagen ist über die Jahre stetig gewachsen. Mittlerweile misst der Fünfsitzer mehr als vier Meter und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie ein Blick in die Zulassungsstatistik zeigt.

Das waren noch Zeiten! Früher in der Studentenzeit musste man sich im Polo hinten ganz eng zusammenkuscheln, um zu Dritt Platz zu finden. Klar, das Auto maß damals noch keine vier Meter – der Erstling war überhaupt nur dreieinhalb Meter lang und gut eineinhalb Meter breit.

Da hat sich viel getan: für einen Kleinwagen wohlgemerkt. Denn der aktuelle Wolfsburger misst mittlerweile 4,07 Meter und 1,75 Meter in Länge und Breite. Es geht also deutlich entspannter für die Passagiere zur Sache und auch das sauber verarbeitete Gepäckabteil ist mit 351 bis 1125 Litern mehr als passabel.

Typenschein VW Polo R-Line TSI Preis: ab € 24.384,75 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 26.701,50 unter anderem inklusive Licht- und Sicht Paket € 249,69, Rückfahrkamera € 284,13, schlüsselloses Schließ- und Startsystem € 376,38 und Unlimited-Paket € 1017,21; einen VW Polo (1,0 TSI Life) gibt es ab € 23.730,-

NoVA/Steuer: 3 %/ € 190,08 jährlich

Garantie: 2 Jahre Neuwagengarantie, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 2 Jahre Reparatur-Gewährleistung auf Werkstattarbeit, Originalteile und Originaltauschteile

Service: alle 30.000 km oder jedes Jahr Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 999 cm³, 70 kW/95 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 175 Nm bei 1600-3500 U/min

Getriebe: Fünfgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 187 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 10,8 s

Leistungsgewicht: 12,16 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 5,5 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,8 Liter

CO2-Ausstoß: 124 g/km

Euro 6 Eckdaten:

L/B/H: 4074/1751/1451 mm

Radstand: 2552 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1155/1620 kg

Kofferraum: 351-1125 Liter

Tank: 40 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/45 R17 91W auf 17“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 6

Das allgemeine Größenwachstum von Generation zu Generation durchläuft also auch der Polo, der hierzulande ein gewichtiges Wörtchen in der Zulassungsstatistik (im Vorjahr reichte es zu Platz sieben) spielt. Mittlerweile gibt es den Kleinwagen in sechster Generation und im Vorjahr verpassten die Wolfsburger ihrem Dauerbrenner ein Facelift, das durchaus üppig ausgefallen ist.

Der geliftete Polo fährt nun serienmäßig mit LED-Scheinwerfern, LED-Rückleuchten sowie neu gestalteter Frontpartie (retuschierte Stoßfänger) sowie überarbeiteter Heckpartie vor. Er wirkt also immer mehr wie ein etwas kleinerer Golf, von dem er sich ja auch ein paar Anleihen genommen hat.

Innen herrscht die markentypische Nüchternheit vor. Klar strukturiert und nahezu ohne Knöpfe und Schalter ist das fahrerorientierte Cockpit gestaltet, das durchaus dynamisch designt ist. Die Bedienlogik des Infotainmentsystems erschließt sich intuitiv, die Steuerung der Klimaanlage ist ebenso grandios.

Verarbeitung, Haptik und Materialmix lassen auch kaum Wünsche offen. Die Vordersitze sind zudem bequem und langstreckentauglich und das Lederlenkrad liegt angenehm in der Hand.

Den Polo gibt es sowohl mit Erdgasantrieb als auch als Benziner, da allerdings ohne jegliche Mild-Hybrid-Unterstützung. Im Testwagen befand sich ein Einliter-Dreizylinder, der 95 PS und maximal 175 Newtonmeter Drehmoment bereitstellt. Die Fahrleistungen sind dann auch subjektiv wie objektiv absolut ausreichend.

Allenfalls wer ständig auf der Autobahn mit den ganz Schnellen mithalten oder auf der Landstraße andere hinter sich lassen will, wird sich mehr Reserven wünschen. Der Antritt des rau klingenden Benziners geht in Ordnung, die serienmäßige Fünfgangschaltung ist kurz geführt.

Großes Lob gebührt dem Federungskomfort, der den Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort mühelos bewältigt. Die Lenkung gibt sich direkt und präzise, die Bremsen erfüllen anstandslos ihre Pflicht, zudem neigt der Polo in raschen Kurvenfahrten erst spät zum Untersteuern.

Kriterium ist jedoch gerade im Kleinwagensegment der Verbrauch: Da erweist sich der gut gedämmte 1,15-Tonner mit 5,8 Litern als eher durstiger Geselle, wenn auch noch im Toleranzbereich. Großes Lob gebührt schlussendlich der umfangreichen Assistenzarmada, mit denen der Polo auch teilautonom fahren kann.

Fazit

Der Polo ist ein Kleiner und irgendwie doch ein ganz Großer. Parkplatzsorgen hat man nach wie vor kaum, dafür überraschend viel Platz. Der Fünftürer gewährt zudem viel Fahrspaß und in der R-Line-Ausstattungslinie jede Menge Eleganz. Allerdings lässt sich VW dies alles teuer erkaufen: 26.700 Euro – und dann fehlen nach wie vor essenzielle Features wie ein bordeigenes Navi – sind eine ganze Menge.