Die wegen heftiger Regenfälle am Samstag abgebrochene Partie zwischen dem Wolfsberger AC und der Wiener Austria wird am kommenden Dienstag (19.00 Uhr) neu ausgetragen. Das gab die Fußball-Bundesliga am Sonntag bekannt. Das Match der 34. Runde in Wolfsberg war zur Pause beim Stand von 2:0 für die Kärntner wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen worden.